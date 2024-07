Wystartował 4. sezon w The Crew Motorfest. Nowa playlista, lowridery i nie tylko

Kultura Donk to wyróżniający się trend personalizacji w USA, znany z wysokich zawieszeń i efektownych projektów. W The Crew Motorfest wprowadziliśmy ekscytującą nową funkcję dla tych wyjątkowych pojazdów, pozwalając graczom wykonywać wheelie od samego początku. Ten dodatek wnosi świeżą dynamikę do rozgrywki, pozwalając Ci w pełni zanurzyć się w odważnym i bujnym świecie personalizacji Donk. Przygotuj się na zaprezentowanie swojego stylu i umiejętności jak nigdy dotąd! – głosi opis na stronie Ubisoftu.

Wystartował już 4. sezon w The Crew Motorfest. Ubisoft podzielił się w związku z tym wydarzeniem planami na kolejne tygodnie. Na początku gracze mogą liczyć na playlistę Donk vs Lowrider , a w grze pojawiły się tuningowane amerykańskie auta. Zainteresowani wybiorą ścieżkę – Donk lub Lowrider – a każda z nich zaoferuje ekskluzywne nagrody.

Ponadto do The Crew Motorfest trafi nowy tryb, nazwany „Dancing Car”. W tym wydarzeniu gracze będą musieli podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby wprawić w ruch Lowridera. Drugi z trybów to natomiast „Street Versus”, który dostępny będzie po wybraniu ścieżki Donk. 7 sierpnia wystartuje kolejna playlista, Off-Roading Addict Vol. 2, w ramach której pojawią się dodatkowe samochody.

Do gry wprowadzono także możliwość personalizowania wnętrza aut, a także cotygodniowe wyzwania Main Stage. Nowe pojazdy to Audi RS 6 Avant (2021), Buick GNX (1987), Chevrolet Caprive (1971) oraz Hoonigan Chevrolet (1971). Zmodyfikowano również nieco działanie Car Meet, a pełna lista zmian i nowości dostępna jest w tym miejscu.

Na zakończenie przypominamy, że The Crew Motorfest dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała 14 września 2023 roku. Zainteresowanych tytułem zapraszamy również do lektury: Recenzja The Crew: Motorfest - na pełnym gazie po wulkanie!.

