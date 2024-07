Capcom ucina wsparcie dla swojej gry. Miał być wielki hit, a tytuł przetrwał ledwie rok

Rynek gier-usług wydaje się już nasycony, ale sukcesy takich gier, jak niedawno wydanego The First Descendant pokazują, że wciąż jest spore zapotrzebowanie na takie tytuły. Jednak każdy sukces takiej gry, oznacza odpływ graczy z innych tytułów, szczególnie tych wydanych kilka miesięcy wcześniej. Ciężko jest utrzymać przy sobie fanów, gdy kolejne produkcje pojawiają się na rynku, o czym właśnie boleśnie przekonał się Capcom i jego wydane zaledwie przed rokiem Exoprimal. Chociaż nikt jeszcze nie mówi o wyłączaniu serwerów, to gra nie będzie dłużej wspierana przez deweloperów i nie doczeka się nowej zawartości.

Exoprimal nie doczeka się nowych sezonów. Capcom zakończył wsparcie gry rok po premierze

Kooperacyjna gra akcji, w której gracze rywalizują z konkurencyjną grupą, a w wykonywaniu zadań przeszkadzają im ogromne dinozaury, doczeka się 11 lipca nowej aktualizacji, która przywróci pierwszy sezon rozgrywek. Jak ogłosił Capcom w swoim oświadczeniu: „cała planowana zawartość sezonowa Exoprimal została ukończona”. Oznacza to, że fani gry nie będą mogli liczyć na żadne nowości w kolejnych sezonach, ani też ewentualnych aktualizacjach, które będą eliminować błędy i poprawiać wydajność.