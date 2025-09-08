Zaloguj się lub Zarejestruj

Overwatch 2 doczeka się „czegoś wielkiego”. Gracze mają zmienić sposób postrzegania gry

Patrycja Pietrowska
2025/09/08 19:00
Początek przyszłego roku przyniesie wielkie zmiany.

Niedawno informowaliśmy o nasilonej walce z cheaterami w Overwatch 2. Blizzard zablokował ponad milion kont nieuczciwych graczy. Teraz twórcy zapowiedzieli zmiany, które mają zdefiniować początek 2026 roku.

Overwatch 2 w 2026 roku zacznie się od „czegoś wielkiego”

Overwatch 2 ma doczekać się „czegoś wielkiego” na początku przyszłego roku. Informacje te podał Aaron Keller, reżyser gry, który zapewnił, że zespół czuje się coraz pewniej w dostarczaniu bardziej przełomowych aktualizacji.

Kiedy spoglądam wstecz na historię naszych aktualizacji w Overwatch, myślę, że byliśmy zbyt zachowawczy. Wprowadzanie bardziej przełomowych funkcji zdaje się zwiększać wasze podekscytowanie przyszłością gry. Tak samo działa to na nas! Wynosząc tę lekcję, mogę teraz powiedzieć, że z radością podążamy tym rytmem jako ogólnym kierunkiem na „rok Overwatch”.

Patrząc w przyszłość, Keller potwierdził, że początek przyszłego roku przyniesie „coś wielkiego”, co zmieni sposób, w jaki gracze postrzegają grę. Chociaż szczegóły nadchodzącej, „wielkiej” zmiany pozostają na razie tajemnicą, spekuluje się, że mogłaby ona dotyczyć powrotu do bogatej fabuły i świata Overwatch.

[Przyszły rok - dop. red.] rozpocznie się od czegoś wielkiego, co zmieni sposób, w jaki gracze postrzegają rozgrywkę. Myślę, że coraz swobodniej podchodzimy do wprowadzania coraz większych zmian z roku na rok. Chcemy też podtrzymać to emocje w połowie roku, oferując sezon, który rozwinie te funkcje i skupi się na ulepszeniach już istniejących elementów rozgrywki.

Obecnie trwa 18. sezon Overwatch 2, który wzbogacił grę o nową bohaterkę, Wuyang, wykorzystującą wodę do leczenia sojuszników.

Źródło:https://gamingbolt.com/overwatch-2-will-kick-off-2026-with-something-huge-teases-game-director

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

