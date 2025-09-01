Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard wypowiada wojnę oszustom w Overwatch 2. Ponad milion kont zablokowanych

Jakub Piwoński
2025/09/01 10:30
Overwatch 2 ewidentnie bierze się za cheaterów.

Blizzard nasila walkę z nieuczciwymi graczami w Overwatch 2. Twórcy poinformowali, że po wdrożeniu nowej technologii wykrywającej niezatwierdzone urządzenia peryferyjne podjęto ponad 23 000 działań przeciwko oszustom. Łączna liczba zablokowanych kont przekroczyła już milion.

Overwatch 2
Overwatch 2

Blizzard wypowiada wojnę oszustom w Overwatch 2

Najczęściej chodzi o tzw. ximing, czyli podłączanie myszy i klawiatury do konsoli za pomocą zewnętrznych adapterów. Gracze korzystający z tego rozwiązania trafiali do puli meczów dla osób grających na padach, co dawało im znaczącą przewagę – szybsze i precyzyjniejsze celowanie niż w przypadku kontrolera. Blizzard uznaje to za formę oszustwa, bo zakłóca zasadę równej rywalizacji.

Chcemy, aby wynik każdego meczu Overwatch był determinowany umiejętnościami i pasją, a nie nieuczciwą przewagą – podkreśla Blizzard w oficjalnym komunikacie. Dotychczas gracze korzystający z takich urządzeń byli ostrzegani lub przenoszeni do puli PC. Teraz jednak polityka jest znacznie surowsza – dalsze używanie niezatwierdzonych peryferiów skutkuje trwałym zablokowaniem konta, niezależnie od rangi czy trybu.

Firma przyznaje, że musi stale dostosowywać się do nowych sposobów omijania zabezpieczeń, ale od sezonu 18 wprowadziła technologię pozwalającą szybciej i skuteczniej wykrywać nieuczciwych graczy. Bany dotyczą zarówno osób korzystających z takich metod, jak i tych, którzy świadomie łączyli siły z cheaterami. W Overwatch 2 blokady nie ograniczają się tylko do ximingu – Blizzard konsekwentnie walczy także z użytkownikami aimbotów, wallhacków i innych cheatów.

Przypomnijmy, że Overwatch 2 to popularny sieciowy shooter. Oprócz walki z oszustami sezon 18 przyniósł też liczne zmiany: poprawki balansu bohaterów (m.in. Wuyanga, Fary, Winstona i Brigitte), aktualizacje map Route 66 i Londyn, nowe tryby, nagrody All-Star oraz system rekomendacji.

Źródło:https://www.eurogamer.net/overwatch-2-takes-action-against-23000-cheats-bringing-total-of-banned-accounts-to-over-1m-players

News
Blizzard
strzelanka
shooter
Overwatch
FPP
Overwatch 2
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:32

Ciekawe jak długo, znając Blizzarda zapewne za max tydzień będą grali z powrotem.




