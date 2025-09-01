Blizzard wypowiada wojnę oszustom w Overwatch 2. Ponad milion kont zablokowanych

Blizzard nasila walkę z nieuczciwymi graczami w Overwatch 2. Twórcy poinformowali, że po wdrożeniu nowej technologii wykrywającej niezatwierdzone urządzenia peryferyjne podjęto ponad 23 000 działań przeciwko oszustom. Łączna liczba zablokowanych kont przekroczyła już milion.

Blizzard wypowiada wojnę oszustom w Overwatch 2

Najczęściej chodzi o tzw. ximing, czyli podłączanie myszy i klawiatury do konsoli za pomocą zewnętrznych adapterów. Gracze korzystający z tego rozwiązania trafiali do puli meczów dla osób grających na padach, co dawało im znaczącą przewagę – szybsze i precyzyjniejsze celowanie niż w przypadku kontrolera. Blizzard uznaje to za formę oszustwa, bo zakłóca zasadę równej rywalizacji.