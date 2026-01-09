Zaloguj się lub Zarejestruj

Outward 2 pokaże, że jesteś zwykłym człowiekiem w świecie pełnym niebezpieczeństw

Patrycja Pietrowska
2026/01/09 12:00
Twórcy z Nine Dots Studio ujawniają szczegóły dotyczące Outward 2.

Jakiś czas temu poznaliśmy termin premiery, a teraz studio Nine Dots oficjalnie podzieliło się nowymi faktami na temat Outward 2. Podczas niedawnego New Game+ Showcase, Guillaume Boucher-Vidal, pełniący funkcję założyciela studia oraz dyrektora kreatywnego, przedstawił wizję, która towarzyszy procesowi powstawania tego tytułu.

Outward 2 z realistycznym podejściem do przetrwania

Fundamentem całego projektu jest założenie, że protagonista w Outward 2 jest po prostu zwykłym człowiekiem, a nie częścią wielkiej przepowiedni dotyczącej ratowania świata. Boucher-Vidal podkreśla, że każda decyzja projektowa została podjęta w zgodzie z tą koncepcją, zmuszając użytkownika do myślenia i reagowania w sposób typowy dla śmiertelnika rzuconego w fantastyczne otoczenie.

To była główna zmiana w naszym podejściu. Wszystkie nasze decyzje projektowe były podejmowane w zgodzie z tą wizją. Jesteś zwykłą osobą i po prostu chcesz myśleć tak, jak człowiek by myślał, ale w fantastycznym świecie. – przekazał deweloper.

Taki model rozgrywki ma sprawiać, że zbytnia pewność siebie i lekceważenie zagrożeń szybko kończą się porażką.

To właśnie wtedy, gdy jesteś nonszalancki, myślisz sobie: „pff, to nie jest takie niebezpieczne, już to robiłem”, wtedy życie po prostu cię dopada, prawda? W prawdziwym życiu tak to wygląda. Tak powinno być też w projektowaniu gry.

GramTV przedstawia:

System tworzenia postaci przeszedł znaczącą metamorfozę w stosunku do pierwowzoru z 2019 roku. Twórcy otwarcie przyznają, że bohaterowie w pierwszej odsłonie nie byli estetyczni, a opcje ich modyfikacji ograniczały się do niewielu wariantów wyglądu. W nadchodzącym sequelu gracze otrzymają znacznie szerszy wachlarz możliwości, w tym wybór konkretnego pochodzenia oraz unikalnych cech charakteru. Dodatkowo zabawa będzie mogła rozpocząć się w jednej z trzech różnych lokalizacji.

Istotnym mechanizmem wpływającym na doświadczenie gracza będzie też pełny system kalendarza rocznego, stanowiący bazę dla dynamicznej pogody. Pory roku będą zmieniać się wraz z upływem wirtualnych miesięcy, co wpłynie nie tylko na warstwę wizualną, ale realnie zmodyfikuje otaczające środowisko. Deweloperzy wprowadzili także istotne poprawki w systemie walki, pozwalając na jednoczesne korzystanie z dwóch dowolnych rodzajów broni lub tarcz.

Outward 2 zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Termin premiery to 2026 rok.

Źródło:https://gamingbolt.com/outward-2s-character-creator-combat-and-calendar-system-detailed-in-new-developer-interview

News
RPG
kooperacja
survival
gra sieciowa
PvE
Outward 2
Nine Dots Studio
New Game+ Showcase 2026
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

