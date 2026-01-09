Outward 2 pokaże, że jesteś zwykłym człowiekiem w świecie pełnym niebezpieczeństw

Jakiś czas temu poznaliśmy termin premiery, a teraz studio Nine Dots oficjalnie podzieliło się nowymi faktami na temat Outward 2. Podczas niedawnego New Game+ Showcase, Guillaume Boucher-Vidal, pełniący funkcję założyciela studia oraz dyrektora kreatywnego, przedstawił wizję, która towarzyszy procesowi powstawania tego tytułu.

Outward 2 z realistycznym podejściem do przetrwania

Fundamentem całego projektu jest założenie, że protagonista w Outward 2 jest po prostu zwykłym człowiekiem, a nie częścią wielkiej przepowiedni dotyczącej ratowania świata. Boucher-Vidal podkreśla, że każda decyzja projektowa została podjęta w zgodzie z tą koncepcją, zmuszając użytkownika do myślenia i reagowania w sposób typowy dla śmiertelnika rzuconego w fantastyczne otoczenie.