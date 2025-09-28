Zaloguj się lub Zarejestruj

Outward 2 z terminem premiery. Nowy zwiastun przedstawia „przerażającą istotę”

Mikołaj Ciesielski
2025/09/28 21:00
0
0

Deweloperzy z Nine Dots Studio przerywają milczenie.

Na początku marca 2024 roku doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Outward 2. Od tamtego momentu o wspomnianej produkcji było dość cicho, ale deweloperzy z Nine Dots Studio postanowili w końcu przerwać milczenie. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun kontynuacji Outward, który zdradza, kiedy możemy spodziewać się jej premiery.

Outward 2
Outward 2

Nine Dots Studio ujawniło termin premiery gry Outward 2

Deweloperzy z Nine Dots Studio poinformowali, że Outward 2 zadebiutuje latem 2026 roku. Niestety na dokładną datę premiery będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Fani pierwszej części mogą jednak rzucić okiem na nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki.

W nowym zwiastunie przedstawiamy przerażającą istotę zwaną Wendigo. Stworzenie to przemierza najzimniejsze rejony Aurai od czasu pierwszej części gry i zostało bezpośrednio zainspirowane duchowymi tradycjami północnoamerykańskich plemion indiańskich. Nine Dots to studio z Quebecu, otoczone zielonymi i pięknymi lasami borealnymi. Wendigo jest stworzeniem, które dobrze znamy i które jest nam bliskie. Naturalnym dla nas było włączenie Wendigo do bestiariusza Outward i połączenie legendy z naszym fantastycznym światem – czytamy w komunikacie twórców.

To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Już niedługo wybrani gracze będą mieli okazję wziąć udział w playtestach Outward 2. Zainteresowani mogą już zgłaszać swoją chęć udziału we wspomnianym wydarzeniu na Steam lub na oficjalnej stronie gry. Natomiast już 2 października 2025 roku o 21:00 czasu polskiego na kanale Nine Dots Studio na Twitch.tv odbędzie się transmisjve live, w której trakcie deweloperzy podzielą się kolejnymi szczegółami na temat kontynuacji Outward, a także odpowiedzą na pytania użytkowników.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Outward 2 zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja będzie mogła pochwalić się polską wersją językową (napisy).

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2849490/view/506214297188171906

Tagi:

News
zwiastun
premiera
gameplay trailer
RPG
sandbox
kooperacja
testy
survival
otwarty świat
zapisy
fragmenty rozgrywki
Outward 2
Nine Dots Studio
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

