Outward 2 z terminem premiery. Nowy zwiastun przedstawia „przerażającą istotę”

Na początku marca 2024 roku doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Outward 2. Od tamtego momentu o wspomnianej produkcji było dość cicho, ale deweloperzy z Nine Dots Studio postanowili w końcu przerwać milczenie. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun kontynuacji Outward, który zdradza, kiedy możemy spodziewać się jej premiery.

Nine Dots Studio ujawniło termin premiery gry Outward 2

Deweloperzy z Nine Dots Studio poinformowali, że Outward 2 zadebiutuje latem 2026 roku. Niestety na dokładną datę premiery będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Fani pierwszej części mogą jednak rzucić okiem na nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki.