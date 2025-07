Outriders 2 zostało skasowane? Nowy raport wskazuje na decyzję People Can Fly

Zawieszenie projektu Gemini jest konsekwencją tego, że wydawca nie przedstawił nam projektu dalszego aneksu do umowy wydawniczej, określającego warunki realizacji kolejnych kamieni milowych w tym projekcie, a także braku komunikacji ze strony wydawcy co do jego chęci kontynuowania lub zakończenia prac nad grą

Project Bifrost został zawieszony z powodu wyżej wymienionych kwestii oraz analizy przepływów pieniężnych Grupy, która wykazała brak perspektyw na zapewnienie zasobów organizacyjnych i środków finansowych niezbędnych do kontynuowania produkcji i wydania tego projektu.

W związku z tym musimy dokonać istotnych zmian w strukturze naszego studia i ograniczyć liczebność zespołów, co boli nas najbardziej.

Chcemy wyrazić nasz głęboki żal i smutek związany z tym, jak potoczyły się te wydarzenia, oraz szczere podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych projektów do tej pory - - przekazał prezes studia Sebastian Wojciechowski.