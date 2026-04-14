Outbound bez tajemnic. Tak wygląda przytulna gra o budowaniu domu na kółkach

Od zapowiedzi Outbound minęły już ponad dwa lata. Na całe szczęście – zgodnie z zapowiedziami – wspomniana produkcja jeszcze w tym miesiącu trafi w ręce graczy. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się zwiastun prezentujący najważniejsze elementy nadchodzącej produkcji studia Square Glade Games, która pozwoli „odkrywać kolorowy świat we własnym przytulnym domu na kółkach”.
Outbound na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują najważniejsze elementy gry
Redakcja IGN opublikowało 2-minutowy materiał wideo poświęcony Outbound z komentarzem jednego z członków studia Square Glade Games. Deweloper zapowiada, że we wspomnianej produkcji gracze będę przemierzać „piękny i ręcznie stworzony świat” swoim kamperem. Rozgrywka ma skupiać się na spokojnej eksploracji i cieszeniu się podróżą do miejsca docelowego.
Gracze będą mogli jednak również zbierać surowce, które pozwolą im rozbudować swój pojazd. Najnowszy zwiastun w całości składa się z fragmentów rozgrywki i ujęć, które pozwalają zobaczyć, jak Outbound prezentuje się w rzeczywistości. Jeśli jesteście zainteresowani, czego jeszcze można spodziewać się po wspomnianej produkcji, to rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości.
Zabawa rozpoczyna się od pustego kampera, który z czasem może stać się domem twoich marzeń – samodzielnie lub ze znajomymi. Buduj i odkrywaj we własnym tempie. Zbieraj materiały, wytwarzaj różne przedmioty i konstruuj swój pojazd za pomocą modułowych części. Rozwijaj technologię i efektywnie wykorzystuj energię do zasilania swojego domu – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że premiera Outbound odbędzie się już 23 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra trafi tego dnia w ręce użytkowników komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Warto również dodać, że nadchodząca produkcja Square Glade Games będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
