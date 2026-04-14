Outbound bez tajemnic. Tak wygląda przytulna gra o budowaniu domu na kółkach

Od zapowiedzi Outbound minęły już ponad dwa lata. Na całe szczęście – zgodnie z zapowiedziami – wspomniana produkcja jeszcze w tym miesiącu trafi w ręce graczy. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się zwiastun prezentujący najważniejsze elementy nadchodzącej produkcji studia Square Glade Games, która pozwoli „odkrywać kolorowy świat we własnym przytulnym domu na kółkach”.

Outbound na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują najważniejsze elementy gry

Redakcja IGN opublikowało 2-minutowy materiał wideo poświęcony Outbound z komentarzem jednego z członków studia Square Glade Games. Deweloper zapowiada, że we wspomnianej produkcji gracze będę przemierzać „piękny i ręcznie stworzony świat” swoim kamperem. Rozgrywka ma skupiać się na spokojnej eksploracji i cieszeniu się podróżą do miejsca docelowego.