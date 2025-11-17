Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto pierwsze zdjęcia z filmowej adaptacji The Legend of Zelda. Poznajecie tych bohaterów?

Jakub Piwoński
2025/11/17 17:15
0
0

Szykuje się wielkie widowisko.

Nintendo pokazało pierwsze ujęcia z nadchodzącej aktorskiej adaptacji The Legend of Zelda. W aplikacji Nintendo Today opublikowano zdjęcia przedstawiające Bo Bragason w roli księżniczki Zeldy oraz Benjamina Evana Ainswortha jako Linka. Film reżyseruje Wes Ball, twórca Więźnia labiryntu. Premiera w kinach została wyznaczona na 7 maja 2027 roku.

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

The Legend of Zelda – pierwsze zdjęcia z filmowej adaptacji słynnej gry

Przypomnijmy, że seria The Legend of Zelda zadebiutowała w 1986 roku i od tego czasu rozrosła się do jednej z najważniejszych marek Nintendo – z ponad 20 odsłonami oraz statusem jednej z najbardziej kultowych serii w historii gier wideo. W 1989 roku powstał także krótki, 13-odcinkowy serial animowany. Po latach funkcjonowania w popkulturze w końcu doczekała się też aktorskiego filmu.

Informację o obsadzie potwierdził producent filmu oraz dyrektor kreatywny Nintendo, Shigeru Miyamoto, pisząc:

Z przyjemnością ogłaszam, że w aktorskim filmie ‘The Legend of Zelda’ Zeldę zagra Bo Bragason, a Linka Benjamin Evan Ainsworth. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ich oboje na dużym ekranie.

Bragason znana jest z produkcji Buntownicza Nell, Three Girls czy Pomost, a rola Zeldy będzie jej pierwszym głównym występem w filmie. Ainsworth użyczył głosu Pinokio w adaptacji Roberta Zemeckisa oraz wystąpił m.in. w Nawiedzonym dworze w Bly i serialu Sandman.

GramTV przedstawia:

Wśród fanów wybór obsady wywołał mieszane reakcje – wielu typowało wcześniej m.in. Hunter Schafer z Euforii do roli Zeldy. Wiek Bragason i Ainswortha miał jednak odegrać kluczową rolę, bo Nintendo i Sony od początku planowały młodszych bohaterów.

Nintendo kontynuuje ofensywę filmowych adaptacji swoich marek. Po sukcesie Super Mario Bros. Movie zapowiedziano już animowane Super Mario Galaxy, którego premiera odbędzie się 3 kwietnia 2026 roku. Film Mario z 2023 roku zarobił ponad 1,3 mld dolarów na światowym box office. Czy Zelda również będzie sukcesem? Jeszcze trochę poczekamy na odpowiedź.

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

Źródło:https://screenrant.com/legend-of-zelda-live-action-images-reveal-link-zelda-first-look/

Tagi:

Popkultura
The Legend of Zelda
adaptacja gry
film
Nintendo
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112