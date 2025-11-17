Oto pierwsze zdjęcia z filmowej adaptacji The Legend of Zelda. Poznajecie tych bohaterów?

Nintendo pokazało pierwsze ujęcia z nadchodzącej aktorskiej adaptacji The Legend of Zelda. W aplikacji Nintendo Today opublikowano zdjęcia przedstawiające Bo Bragason w roli księżniczki Zeldy oraz Benjamina Evana Ainswortha jako Linka. Film reżyseruje Wes Ball, twórca Więźnia labiryntu. Premiera w kinach została wyznaczona na 7 maja 2027 roku.

The Legend of Zelda – pierwsze zdjęcia z filmowej adaptacji słynnej gry

Przypomnijmy, że seria The Legend of Zelda zadebiutowała w 1986 roku i od tego czasu rozrosła się do jednej z najważniejszych marek Nintendo – z ponad 20 odsłonami oraz statusem jednej z najbardziej kultowych serii w historii gier wideo. W 1989 roku powstał także krótki, 13-odcinkowy serial animowany. Po latach funkcjonowania w popkulturze w końcu doczekała się też aktorskiego filmu.