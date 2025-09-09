Oto najlepiej sprzedające się gry na PS1. Kultowe hity na liście udostępnionej przez Circana

Widzieliśmy już listę najczęściej kupowanych gier wszech czasów na PlayStation w USA. Teraz przyszła pora na konkretną konsolę – PlayStation 1. Era PS1, przypadająca na lata przed dominacją serii takich jak Call of Duty, oferowała większą różnorodność w zakresie najlepiej sprzedających się gier.

Największe hity PlayStation 1 w USA. Gran Turismo i Crash Bandicoot podbiły rynek

Dane o najlepiej sprzedających się grach na PS1, pochodzące od firmy Circana, koncentrują się wyłącznie na wynikach sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Ujawniają one, które tytuły zdobyły największą popularność wśród amerykańskich graczy.