Oto najlepiej sprzedające się gry na PS1. Kultowe hity na liście udostępnionej przez Circana

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 19:10
Kolejne dane od firmy Circana z okazji trzydziestolecia PlayStation.

Widzieliśmy już listę najczęściej kupowanych gier wszech czasów na PlayStation w USA. Teraz przyszła pora na konkretną konsolę – PlayStation 1. Era PS1, przypadająca na lata przed dominacją serii takich jak Call of Duty, oferowała większą różnorodność w zakresie najlepiej sprzedających się gier.

PlayStation
PlayStation

Największe hity PlayStation 1 w USA. Gran Turismo i Crash Bandicoot podbiły rynek

Dane o najlepiej sprzedających się grach na PS1, pochodzące od firmy Circana, koncentrują się wyłącznie na wynikach sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Ujawniają one, które tytuły zdobyły największą popularność wśród amerykańskich graczy.

W kategorii liczby sprzedanych egzemplarzy, na czele listy znalazły się takie klasyki jak Gran Turismo 2 i Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back. Z kolei pod względem przychodów w dolarach, listę zdominowały nieco inne tytuły. Na szczycie znalazło się Gran Turismo, a tuż za nim Final Fantasy VII.

Najlepiej sprzedające się gry na PS1 w liczbie egzemplarzy w USA

  1. Gran Turismo 2
  2. Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back\
  3. Gran Turismo
  4. Crash Bandicoot 3: Warped
  5. Jampack Series: PlayStation
  6. Frogger (1997)
  7. Spyro The Dragon
  8. Crash Bandicoot
  9. Tekken 3
  10. Driver
  11. Final Fantasy VII
  12. Tony Hawk’s Pro Skater 2
  13. Tony Hawk’s Pro Skater
  14. Metal Gear Solid
  15. Namco Museum: Vol. 3
  16. CTR: Crash Team Racing
  17. WWE Warzone
  18. Driver 2
  19. Final Fantasy VIII
  20. Spyro 2: Ripto’s Rage

Najlepiej zarabiające gry na PS1 w dolarach w USA

  1. Gran Turismo
  2. Final Fantasy VII
  3. Gran Turismo 2
  4. Crash Bandicoot 3: Warped
  5. Tekken 3
  6. Tony Hawk’s Pro Skater 2
  7. Metal Gear Solid
  8. Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
  9. Driver
  10. Tony Hawk’s Pro Skater
  11. Resident Evil 2
  12. Spyro The Dragon
  13. Final Fantasy VIII
  14. Crash Bandicoot
  15. Frogger (1997)
  16. Tomb Raider 2
  17. WWE Warzone
  18. Driver 2
  19. Resident Evil
  20. CTR: Crash Team Racing
