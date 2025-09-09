Największe hity 30 lat PlayStation. Po te tytuły najczęściej sięgali gracze w USA

9 września 1995 roku, dziewięć miesięcy po japońskim debiucie, konsola PlayStation trafiła na rynek Ameryki Północnej. Z okazji trzydziestolecia, firma Circana zebrała dane do lipca 2025 roku, prezentując ranking najbardziej dochodowych i najczęściej kupowanych gier w historii PlayStation w USA.

PlayStation świętuje 30 lat. Oto najlepiej sprzedające się gry w historii konsoli w USA

Analiza ujawnia dominację rozpoznawalnych marek. Seria Call of Duty pojawia się dziewięć razy w top 20 pod względem sprzedanych jednostek i jedenaście razy w kategorii dochodów. Podobnie Grand Theft Auto konsekwentnie zajmuje najwyższe pozycje na obu listach, potwierdzając swoją popularność.