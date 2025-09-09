Zaloguj się lub Zarejestruj

Największe hity 30 lat PlayStation. Po te tytuły najczęściej sięgali gracze w USA

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 18:15
1
0

Trzy dekady PlayStation.

9 września 1995 roku, dziewięć miesięcy po japońskim debiucie, konsola PlayStation trafiła na rynek Ameryki Północnej. Z okazji trzydziestolecia, firma Circana zebrała dane do lipca 2025 roku, prezentując ranking najbardziej dochodowych i najczęściej kupowanych gier w historii PlayStation w USA.

PlayStation
PlayStation

PlayStation świętuje 30 lat. Oto najlepiej sprzedające się gry w historii konsoli w USA

Analiza ujawnia dominację rozpoznawalnych marek. Seria Call of Duty pojawia się dziewięć razy w top 20 pod względem sprzedanych jednostek i jedenaście razy w kategorii dochodów. Podobnie Grand Theft Auto konsekwentnie zajmuje najwyższe pozycje na obu listach, potwierdzając swoją popularność.

GramTV przedstawia:

Rankingi gier najlepiej sprzedających się pod względem liczby egzemplarzy i generowanych dochodów widocznie się różnią. Circana wyjaśnia, że to efekt zmiennych cen gier na przestrzeni lat, gdzie niektóre tytuły z mniejszą liczbą sprzedanych kopii mogły przynieść większe zyski dzięki wyższej cenie.

PlayStation – gry według liczby sprzedanych egzemplarzy w USA

  1. Grand Theft Auto V
  2. Minecraft
  3. Red Dead Redemption II
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
  5. Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  6. Marvel’s Spider-Man
  7. Call of Duty: Black Ops III
  8. Call of Duty: Black Ops: Cold War
  9. Grand Theft Auto: Vice City
  10. Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
  11. Call of Duty: Black Ops 6
  12. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  13. The Last of Us
  14. God of War (2018)
  15. The Elder Scrolls V: Skyrim
  16. Call of Duty: Black Ops
  17. Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s]
  18. Call of Duty: Black Ops II
  19. Call of Duty: WWII
  20. Call of Duty: Black Ops 4

PlayStation – gry według przychodów w dolarach w USA

  1. Grand Theft Auto V
  2. Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  3. Red Dead Redemption II
  4. Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
  5. Call of Duty: Black Ops 6
  6. Call of Duty: Black Ops: Cold War
  7. Minecraft
  8. Call of Duty: Black Ops III
  9. Grand Theft Auto: San Andreas
  10. Guitar Hero III: Legends of Rock
  11. Marvel’s Spider-Man
  12. Call of Duty: Black Ops II
  13. Call of Duty: Black Ops
  14. Call of Duty: WWII
  15. Call of Duty: Black Ops 4
  16. Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
  17. Call of Duty: Modern Warfare 3
  18. Marvel’s Spider-Man 2
  19. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  20. Grand Theft Auto: Vice City

Źródło:https://insider-gaming.com/30-years-of-playstation-the-best-selling-games-ever/

Tagi:

News
Sony
ranking
PlayStation
Dane
Circana
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:28

Nudna ta lista...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112