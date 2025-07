Oto najlepiej sprzedająca się gra czerwca 2025 roku. Death Stranding 2 i Mario Kart World wyprzedzone

W pierwszej piątce rankingu znalazły się także Call of Duty: Black Ops 6 oraz Stellar Blade, które awansowa ło aż ze 185. miejsca dzięki premierze wersji PC. Spośród nowości, oprócz Death Stranding 2 i Mario Kart World, dziesiąte miejsce zajęło Rune Factory: Guardians of Azuma.

Firma Circana opublikowała dane sprzedaży gier wideo za czerwiec 2025 roku . Na pierwszym miejscu zestawienia ponownie znalazło się Elden Ring: Nightreign , które mimo konkurencji ze strony dwóch dużych premier utrzymało pozycję lidera. Za nim uplasowały się Death Stranding 2: On the Beach oraz Mario Kart World.

TOP 20 najlepiej sprzedających się gier – czerwiec 2025:

Elden Ring: Nightreign – Bandai Namco Entertainment

Death Stranding 2: On the Beach – Sony

Mario Kart World – Nintendo

Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft

Stellar Blade – Sony

Forza Horizon 5 – Microsoft

MLB: The Show 25 – Multiple Publishers

Minecraft – Multiple Publishers

Grand Theft Auto V – Take-Two Interactive

Rune Factory: Guardians of Azuma – Marvelous Entertainment

Split Fiction – Electronic Arts

EA Sports FC 25 – Electronic Arts

Elden Ring – Bandai Namco Entertainment

NBA 2K25 – Take-Two Interactive

Red Dead Redemption II – Take-Two Interactive

The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered – Microsoft

Star Wars: Battlefront II (2017) – Electronic Arts

Cyberpunk 2077 – Multiple Publishers

Assassin’s Creed: Shadows – Ubisoft

WWE 2K25 – Take-Two Interactive

Z zestawienia wypadły m.in. Doom: The Dark Ages, F1 25, Helldivers 2 i The Last of Us: Part II. Warto dodać, że Nintendo Switch 2 osiągnęło w czerwcu sprzedaż 1,6 mln egzemplarzy w USA.