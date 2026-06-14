Ostrzegał przed Grokiem i miał stracić pracę. Były inżynier pozywa xAI

Sztuczna inteligencja z jednej strony traktowana jest jako szansa. Z drugiej jednak pojawia się wiele osób uważających ją za zagrożenie.

Ta druga kwestia była podnoszona przez jednego z inżynierów pracujących dla Elona Muska. W następstwie tego rzeczony pracownik miał zostać… zwolniony. Były inżynier w firmie Muska zwolniony za ostrzeganie przed niebezpieczeństwami AI? A przynajmniej tak wynika z pozwu sądowego, który przed sądem w Kalifornii złożył Devin Kim. Ten w przeszłości pracował w firmie xAI i twierdzi, iż zwolniono go ze spółki zależnej, SpaceX, gdy zaczął zgłaszać obawy dotyczące zagrożeń, jakie sztuczna inteligencja może stanowić dla ludzi. Szczególną niechęć do jego osoby miała budzić wśród firmowego kierownictwa jego starania, by podczas prac rozwojowych nad modelem Grok wdrażać odpowiednie zabezpieczenia.

W rzeczonym pozwie możemy wyczytać: Pan Kim wielokrotnie składał skargi, że niedopełnienie przez xAI obowiązku traktowania priorytetowo bezpieczeństwa AI, w szczególności w odniesieniu do Groka, właściwie gwarantowało, że firma dopuści się działań niezgodnych z prawem – od podsycania dyskryminacji po proliferację broni masowego rażenia.

GramTV przedstawia:

Jak wynika z dokumentów, Kim miał być jedną z pierwszych osób, które w 2024 roku trafiły do stworzonego rok wcześniej przez Elona Muska xAI. Tam szybko awansował i już po kilku miesiącach zajmował jedno z kierowniczych stanowisk. To właśnie będący powodem inżynier miał nalegać, by wdrożyć odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa, zgodnie zresztą oczekiwaniami samego Muska. Niemniej wszelkie tego typu głosy miały być odrzucane przez drugiego współzałożyciela xAI, Jimmy’ego Ba. Co więcej, Ba miał być na tyle niechętny uwagom Kima, że miał zwolnić go z firmy we wrześniu ubiegłego roku, czyli tuż przed tym, jak inżynier miał przedstawić kierownictwu firmy prezentację na temat bezpieczeństwa AI. W związku z oskarżeniami o naruszenie prawa stanu Kalifornia Kim domaga się od xAI oraz SpaceX odszkodowania pieniężnego o nieokreślonej wysokości. To wszystko w okresie, gdy Musk z jednej strony przegrał gigantyczny proces przeciwko OpenAI, a z drugiej został pierwszym w historii świata bilionerem. Według szacunków wartość majątku 54-latka to obecnie aż 1,1 biliona dolarów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

