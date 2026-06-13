SpaceX wyniosło Elona Muska na nowy poziom. Jest pierwszym bilionerem w historii

SpaceX zadebiutowało na giełdzie z wyceną sięgającą niemal 1,8 biliona dolarów, a Elon Musk jako pierwszy człowiek w historii przekroczył granicę biliona dolarów majątku.

To moment, który jeszcze kilka lat temu wydawał się science fiction. Firma SpaceX zadebiutowała na giełdzie w największej ofercie publicznej w historii rynku kapitałowego, pozyskując około 75 miliardów dolarów i osiągając wycenę na poziomie około 1,77 biliona dolarów. Dzięki SpaceX, Elon Musk stał się właśnie bilionerem Akcje spółki, notowane pod symbolem SPCX, od początku wzbudzały ogromne zainteresowanie inwestorów. Już pierwszego dnia handlu kurs znacząco wzrósł, co przełożyło się na wycenę przekraczającą nawet 2 biliony dolarów.

Największym beneficjentem debiutu okazał się oczywiście Elon Musk. Dzięki posiadanemu pakietowi akcji SpaceX oraz innym aktywom jego majątek przekroczył granicę 1 biliona dolarów, czyniąc go pierwszym bilionerem w historii. Według szacunków wartość jego fortuny wzrosła do około 1,1 biliona dolarów.

GramTV przedstawia:

Debiut SpaceX jest zwieńczeniem ponad dwóch dekad rozwoju firmy założonej w 2002 roku. Początkowo przedsiębiorstwo koncentrowało się na wynoszeniu rakiet na orbitę, ale dziś jego działalność obejmuje także satelitarny internet Starlink, technologie związane ze sztuczną inteligencją oraz ambitne plany kolonizacji kosmosu. To właśnie dwa filary biznesu — rakiety oraz Starlink — są głównym powodem entuzjazmu inwestorów. Starlink rozwija globalną sieć szerokopasmowego internetu opartą na tysiącach satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej, podczas gdy SpaceX pozostaje niekwestionowanym liderem komercyjnych lotów kosmicznych. Znaczna część pozyskanego kapitału ma zostać przeznaczona na rozwój Starship — największego i najbardziej ambitnego projektu firmy. W pełni wielokrotnego użytku pojazd ma w przyszłości umożliwić regularne loty na Księżyc i Marsa.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









