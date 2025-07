Ostatni zwiastun Perfect Dark miał być „w zasadzie fałszywy”. Materiał miał nie odzwierciedlać poziomu postępu

W uzupełniającym wpisie Gach wyjaśnił, że wspomniany zwiastun „nie odzwierciedlał poziomu postępu, który przypisywano grze”. Nie oznacza to, że cały materiał był celowym oszustwem, lecz raczej to, że prezentował on wizję studia The Initiative na to, jak Perfect Dark miałby wyglądać w momencie finalnej premiery.

Przypomnijmy, że według Microsoftu anulowanie Perfect Dark i zamknięcie The Initiative są częścią „szerszego działania mającego na celu dostosowanie priorytetów i przekierowanie zasobów”. Firma zapewnia, że obecnie ma ponad 40 projektów a w produkcji i szykuje mocną ofertę na 2026 rok.