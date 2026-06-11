Jeśli mało wam japońskiej motoryzacji to sprawdźcie Kaido Genkai. Demo gry w stylu Auto Modellista jest już dostępne

Kaido Genkai to intrygujące wyścigi w stylistyce anime, które możecie sprawdzić już teraz.

Miłośnicy japońskiej motoryzacji i wyścigów w stylu anime mogą już sprawdzić Kaido Genkai. Na platformie Steam udostępniono bezpłatne demo tej nietuzinkowej produkcji, która swoim wyglądem i klimatem przywodzi na myśl otwartoświatową wersję kultowego Auto Modellista.

Kaido Genkai otrzymuje wersję demonstracyjną na Steam

Kaido Genkai to gra wyścigowa z otwartym światem inspirowana stylistyką anime. Produkcja łączy elementy jazdy samochodem z mechanikami RPG, pozwalając graczom eksplorować rozległe lokacje, wykonywać zadania oraz rozwijać swoją postać i pojazdy. Jednym z największych atutów gry jest jej charakterystyczna oprawa wizualna. Wyrazista, kreskówkowa grafika doskonale współgra ze stylizowanym światem przedstawionym przez twórców. Równie imponująco prezentuje się lista samochodów inspirowanych legendarnymi japońskimi modelami.