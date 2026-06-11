Jeśli mało wam japońskiej motoryzacji to sprawdźcie Kaido Genkai. Demo gry w stylu Auto Modellista jest już dostępne

Kaido Genkai to intrygujące wyścigi w stylistyce anime, które możecie sprawdzić już teraz.
Miłośnicy japońskiej motoryzacji i wyścigów w stylu anime mogą już sprawdzić Kaido Genkai. Na platformie Steam udostępniono bezpłatne demo tej nietuzinkowej produkcji, która swoim wyglądem i klimatem przywodzi na myśl otwartoświatową wersję kultowego Auto Modellista.
Kaido Genkai otrzymuje wersję demonstracyjną na Steam
Kaido Genkai to gra wyścigowa z otwartym światem inspirowana stylistyką anime. Produkcja łączy elementy jazdy samochodem z mechanikami RPG, pozwalając graczom eksplorować rozległe lokacje, wykonywać zadania oraz rozwijać swoją postać i pojazdy. Jednym z największych atutów gry jest jej charakterystyczna oprawa wizualna. Wyrazista, kreskówkowa grafika doskonale współgra ze stylizowanym światem przedstawionym przez twórców. Równie imponująco prezentuje się lista samochodów inspirowanych legendarnymi japońskimi modelami.
Choć pojazdy nie posiadają oficjalnych licencji, fani motoryzacji bez problemu rozpoznają maszyny wzorowane między innymi na Toyocie MR2, Suzuki Vitarze, Hondzie Beat, Hondzie City Turbo czy Mitsubishi Lancer Evolution. To właśnie bogata reprezentacja kultowych samochodów JDM ma być jedną z głównych atrakcji produkcji, nawet jeśli te nie posiadają licencji. Demo oferuje około dwóch do trzech godzin rozgrywki i zawiera 15 celów do wykonania. Co ciekawe, zainteresowanie grą już teraz jest bardzo duże (jak na małą produkcję oczywiście). Kanadyjskie studio Karoshi Electric Company poinformowało, że Kaido Genkai znalazło się już na ponad 40 tysiącach list życzeń użytkowników Steama.
GramTV przedstawia:
Wszystko wskazuje na to, że Kaido Genkai może stać się jedną z ciekawszych niezależnych gier wyścigowych nadchodzących miesięcy, szczególnie dla fanów japońskiej motoryzacji, ulicznych wyścigów i stylistyki anime. Czy tak będzie? Przekonajcie się sami sięgając po demo, a tymczasem zobaczcie zwiastun tej produkcji:
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