Aktorska Vaiana w nowym zwiastunie. To będzie kolejny hit Disneya?

Zadebiutował nowy zwiastun aktorskiej wersji Vaiany, której premiera zaplanowana jest na tegoroczne lato.

Disney zaprezentował finałowy zwiastun aktorskiej wersji filmu Vaiana. Nowa zapowiedź nie tylko prezentuje kolejne sceny inspirowane animowanym przebojem z 2016 roku, ale również potwierdza powrót jednego z ulubionych bohaterów widzów. Vaiana – nowy zwiastun oczekiwanego filmu Disneya W główną bohaterkę wcieli się debiutująca na dużym ekranie Catherine Laga’aia, natomiast rolę półboga Mauiego ponownie zagra Dwayne Johnson. Najnowszy zwiastun ujawnił także, że do obsady wraca Jemaine Clement, który ponownie użyczy głosu Tamatoi. Gigantyczny krab kolekcjonujący skarby był jednym z najbardziej charakterystycznych antagonistów oryginalnej animacji i od lat cieszy się dużą popularnością wśród fanów serii.

Twórcy pokazali również pierwsze ujęcia przedstawiające Te-Fiti, a także kilka efektownych transformacji Mauiego. W zwiastunie nie zabrakło również wiernie odtworzonych elementów znanych z animowanowego pierwowzoru, w tym ruchomych tatuaży półboga oraz zwierzęcych towarzyszy Vaiany, koguta Heiheia i świnki Pui. Za reżyserię filmu odpowiada Thomas Kail, laureat nagród Emmy i Tony, znany między innymi z pracy przy musicalu Hamilton. Produkcja może okazać się przełomowa dla strategii Disneya dotyczącej aktorskich remake'ów.

GramTV przedstawia:

Jeszcze niedawno studio sięgało głównie po znacznie starsze animacje. Dobrym przykładem jest zeszłoroczny sukces aktorskiego Lilo i Stitcha, który powstał ponad dwie dekady po premierze oryginału. W przypadku Vaiany różnica będzie znacznie mniejsza, ponieważ od debiutu animacji minie niespełna dziesięć lat. Pierwsza część animowanej serii zarobiła w światowych kinach ponad 687 milionów dolarów. Jeszcze większym sukcesem okazała się kontynuacja. Vaiana 2 przekroczyła granicę 1,059 miliarda dolarów wpływów, potwierdzając, że franczyza należy obecnie do najcenniejszych marek w portfolio Disneya. Przypomnijmy, że aktorska Vaiana zadebiutuje w kinach już 10 lipca tego roku.

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