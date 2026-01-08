Wygłupów ponownie nie będzie końca. Szykujcie się na powrót Jackass

Paramount zapowiada, że w 2026 roku zwiększy liczbę premier do 15 filmów, a jednym z pierwszych będzie nowa odsłona kultowego Jackass.

Wraca zwariowana seria komedii Jackass. Johnny Knoxville ogłosił na Instagramie, że nowy film trafi do kin 26 czerwca. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, ale fani mogą spodziewać się typowych dla serii ekstremalnych wyczynów i niebezpiecznych żartów. Jackass – nowy film zadebiutuje latem 2026 Knoxville napisał na Instagramie:

Chcieliśmy dać Wam znać, że tego lata ‚Jackass’ wraca. Do zobaczenia w kinach 26 czerwca. Więcej informacji wkrótce, ale chcieliśmy, żebyście najpierw usłyszeli to od nas. Fenomen Jackass rozpoczął się w październiku 2000 roku jako reality show na MTV, ale szybko przerodził się w kultową serię filmową. Surowy humor, ryzykowne popisy kaskaderskie i często szokujące żarty sprawiły, że marka zyskała rzesze oddanych fanów i stała się ikoną komedii ekstremalnej. Do tej pory powstały cztery główne filmy, spin-offy. Ostatnia produkcja, Jackass Forever z 2022 roku, zarobiła ponad 80 mln dolarów globalnie, a wszystkie główne filmy serii przyniosły w sumie ponad 416 mln dolarów.

W ramach przygotowań do ambitnego roku Paramount intensywnie planuje swoje premiery w 2026. To jedna z nich. Nowy Jackass stanie się pewnie jednym z głośniejszych tytułów lata. Cel jest jeden – podtrzymanie pozycji marki jako symbolu najbardziej szalonych i ryzykownych kaskaderskich wygłupów w kinie. Konkurencja jest tu mała.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









