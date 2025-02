Osiągnięcia w Assassin’s Creed Shadows nawiązują do innych gier. Ubisoft podzielił się listą wszystkich achievementów

Tak jak informowaliśmy kilka dni temu, w sieci pojawiły się doniesienia o pierwszych osobach, które otrzymały dostęp do Assassin’s Creed Shadows prawie miesiąc przed oficjalną premierą. Ubisoft odniósł się już do sytuacji informując, że do czas debiutu doczekamy się sporej aktualizacji ulepszającej grę. Mimo wszystko otrzymujemy dalsze szczegóły prezentowane przez samych twórców.

Assassin’s Creed Shadows - znamy listę osiągnięć

Twórcy Assassin’s Creed Shadows właśnie podzielili się listą osiągnięć, jakie zdobędziemy na Steamie - będzie ona taka sama również na PlayStation 5 i Xboxie. Deweloperzy zaznaczyli, że achievementy mają pokryć wiele różnych kontynentów, zarówno z głównego wątku, jak i pobocznych aktywności. Same nazwy również mają znaczenie - odnoszą się one do pozostałych odsłon serii oraz innych gier, takich jak na przykład BioShock.