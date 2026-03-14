Oscary coraz bliżej. Sprawdź, kto ma największe szanse na statuetki i kto może zaskoczyć

W nocy z niedzieli na poniedziałek wszystko stanie się jasne.

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek widzowie w Polsce będą mogli śledzić 98. galę Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ponownie gospodarzem ceremonii będzie Conana O’Briena. Choć ostateczne wyniki poznamy dopiero podczas samej ceremonii, już teraz największe branżowe portale – od Variery, przez The Hollywood Reporter, po rankingowe serwisy przewidujące zwycięzców – wskazują największych faworytów i tendencje, które mogą zadecydować o rozstrzygnięciach. Kto wygra Oscara? Eksperci mają już swoje typy W wyścigu o najlepszy film najczęściej wymieniane są Jedna bitwa po drugiej, która w wielu prognozach prowadzi zarówno w kategorii najlepszy film, jak i najlepszy reżyser dla Paula Thomasa Andersona. Obok niej plasują się Grzesznicy – rekordzista nominacji tego sezonu – oraz subtelniejszy dramat Hamnet, szczególnie doceniany pod kątem aktorskim i adaptacji literackiej. Eksperci podkreślają, że różnorodny wachlarz tematów i form sprawia, iż wyścig jest niezwykle wyrównany, a możliwe są także niespodzianki.

W kategorii najlepszej reżyserii faworytem pozostaje Paul Thomas Anderson, któremu przypisuje się największe szanse na pierwszego Oscara w karierze. Ale statuetkę może sprzątnąć mu sprzed nosa Ryan Coogler, reżyser Grzeszników. Rywalizacja o najlepszego aktora jest jedną z najgorętszych. Według ekspertów Michael B. Jordan, nagrodzony już przez krytyków i zgromadzenia branżowe, ma bardzo solidne szanse, ale konkurencja w postaci Timothée Chalameta nie pozwala jeszcze uznać tego za przesądzone. Problem polega jednak na tym, że ten drugi aktor zmaga się obecnie z problemami wizerunkowymi, za sprawą pewnej niefortunnej wypowiedzi, a to może pogrążyć jego oscarowe szanse. W kategorii najlepszej aktorki raczej nie powinno być jednak niespodzianek – faworytem jest Jessie Buckley za rolę w Hamnet.

W kategoriach aktorstwa drugoplanowego najtrudniej wskazać jednoznacznych faworytów. Sean Penn za Jedną bitwę po drugiej? Stellan Skarsgård za Wartość sentymentalną? Amy Madigan za Zniknięcia? Teyana Taylor za Jedną bitwę po drugiej? Zarówno w rolach męskich, jak i żeńskich nominacje obejmują szerokie spektrum kreacji. W dziedzinie najlepszego scenariusza wyróżniają się Grzesznicy, często wymieniani jako kandydat do nagrody za oryginalny scenariusz – film zwyciężył bowiem w nagrodach gildii scenarzystów. Natomiast w przypadku scenariusza adaptowanego faworytem Jedna bitwa po drugiej. Najbardziej prawdopodobnym zwycięzcą w kategorii filmu animowanego jest K-popowe łowczynie demonów, co potwierdzają zarówno analizy portali branżowych, jak i kursy rynkowe. W przypadku najlepszego filmu międzynarodowego silne wsparcie wśród ekspertów ma Wartość sentymentalna, wysoko oceniana przez krytyków i publiczność. Ale brazylijski Tajny agent także ma duże szanse. Choć prognozy są mocne, w tej kategorii często zdarzają się niespodzianki, związane z lokalnymi gustami Akademii. Podsumowując, choć prognozy wskazują zwycięzców, a droga do Oscarów usłana była wygranymi Jednej bitwy po drugiej, to niespodzianki są nadal możliwe. Ostateczne decyzje poznamy dopiero podczas jutrzejszej gali, która z pewnością przyniesie emocje, na które czekają widzowie na całym świecie. Przypominamy, że transmisja 98. rozdania Oscarów rozpocznie się w nocy z niedzieli, a Polsce dostępna będzie na Canal+. Warto także pamiętać o polskich akcentach na gali.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










