Niezapomniany Joker obchodzi 89. urodziny. Tak dziś wygląda Jack Nicholson

Córka legendy kina opublikowała rzadkie zdjęcie — aktor od lat unika życia publicznego.

Jack Nicholson, jeden z najbardziej ikonicznych aktorów w historii kina, kilka dni temu obchodził 89. urodziny. Z tej okazji jego córka, Lorraine Nicholson, udostępniła w mediach społecznościowych nowe, rzadkie zdjęcie ojca. Rzadki widok legendy Hollywood Fotografia pojawiła się na Instagramie Lorraine i pokazuje Nicholsona uśmiechniętego oraz bijącego brawo. Warto zwrócić uwagę, że obok niego siedzi inna legenda – Joni Mitchell. Autorka wpisu nie zdradziła, kiedy dokładnie wykonano zdjęcie, ograniczając się do krótkiego, emocjonalnego podpisu: „89!!”.

To jedno z niewielu współczesnych ujęć aktora, który od lat pozostaje poza światłem reflektorów i bardzo rzadko pojawia się publicznie. Ostatni publiczny występ Nicholsona miał miejsce w 2025 roku podczas jubileuszu 50-lecia programu Saturday Night Live. Aktor pojawił się wtedy u boku córki i zapowiedział występ Adam Sandler, spotykając się z entuzjastyczną reakcją publiczności.

GramTV przedstawia:

Nicholson zadebiutował w 1958 roku w filmie Cry Baby Killer, a jego kariera trwała ponad pięć dekad. W tym czasie zdobył trzy Oscary i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Pamiętamy go z występów w takich filmach jak Lot nad kukułczym, Czułe słówka, Lepiej być nie może i wiele innych klasyków. Dla wielu widzów pozostanie niezapomnianym Jokerem z filmu Batman. Choć od lat nie pojawia się na ekranie, jego dorobek i wpływ na kino pozostają niepodważalne — a każde nowe zdjęcie aktora wciąż wywołuje ogromne emocje wśród fanów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










