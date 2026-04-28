SkyShowtime na maj z nowymi filmami prosto z kin. Duże premiery na platformie

SkyShowtime odkryło karty dotyczące oferty filmów i seriali na maj. Subskrybenci mogą spodziewać się następnych produkcji prosto z kin, w tym Czarny telefon 2, a także Koci domek Gabi: Film. W bibliotece serwisu pojawi się również komediowy horror Śmierć jednorożca, który niestety ominął polskie kina. Ciekawie prezentuje się również serialowa propozycja na maj. Już w przyszłym miesiącu obejrzymy Prisoner, czy Ranczo Duttonów. Pełną listę nowości wraz z datami premier i opisami znajdziecie poniżej.

T-Rex Tim, jego starszy brat Tommy, młodsza siostra Tia oraz najlepsza przyjaciółka Kai wspólnie rozwiązują problemy w przestrzeni kosmicznej, korzystając z dinozaurowych metod. Tim i jego rodzina żyją w wyjątkowym świecie asteroid tworzących Rumbleton – to międzygalaktyczne środowisko jest kwintesencją podmiejskiego miasteczka XXI wieku. Na poszczególnych asteroidach znajdują się domy, kawiarnie, sklepy, parki, a nawet plaża. Asteroidy połączone są za pomocą sieci zjeżdżalni, tyrolek i trampolin, można się tam też łatwo dostać dzięki krótkiemu lotowi rakietą.

Prisoner – 7 maja (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Młoda i zawsze kierująca się zasadami funkcjonariuszka więzienna Amber Todd (Izuka Hoyle) otrzymuje zadanie, by eskortować Tibora (Tahar Rahim) – niebezpiecznego, nieprzewidywalnego i bardzo ważnego więźnia. Ma on trafić przed sąd i zeznawać przeciwko Pegasusowi, potężnej organizacji przestępczej. Kiedy ich konwój zostaje brutalnie napadnięty, Amber i Tibor zmuszeni są do ucieczki i współpracy, aby przeżyć i dotrzeć na czas do celu. W trakcie podróży ich relacja przechodzi burzliwe momenty, a stawka cały czas rośnie, ponieważ mafia robi wszystko, aby ich znaleźć. Amber nie może ufać nikomu, zwłaszcza zabójcy, z którym jest skuta kajdankami. Musi jednak zmierzyć się z najtrudniejszym pytaniem: jakie granice moralne jest gotowa przekroczyć, by ratować to, co jest dla niej najdroższe?

Koci domek Gabi: Film – 8 maja

Gabi ze swoją babcią Gigi wyruszają w podróż do miejskiej krainy czarów Mrau Francisco. Kiedy magiczny koci domek (najcenniejsze, co posiada Gabi), trafia w ręce ekscentrycznej miłośniczki kotów Very, dziewczyna decyduje się na ryzykowną wyprawę. Wszystko po to, by uratować domek i swoich kocich przyjaciół, zanim będzie za późno. Ten film zapowiada się bardzo miaucząco!

Czarny telefon 2 – 16 maja