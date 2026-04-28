SkyShowtime na maj z nowymi filmami prosto z kin. Duże premiery na platformie

SkyShowtime odkryło karty dotyczące oferty filmów i seriali na maj. Subskrybenci mogą spodziewać się następnych produkcji prosto z kin, w tym Czarny telefon 2, a także Koci domek Gabi: Film. W bibliotece serwisu pojawi się również komediowy horror Śmierć jednorożca, który niestety ominął polskie kina. Ciekawie prezentuje się również serialowa propozycja na maj. Już w przyszłym miesiącu obejrzymy Prisoner, czy Ranczo Duttonów. Pełną listę nowości wraz z datami premier i opisami znajdziecie poniżej.
SkyShowtime – premiery na maj 2026
Tim Rex wśród gwiazd: Sezon 2a
T-Rex Tim, jego starszy brat Tommy, młodsza siostra Tia oraz najlepsza przyjaciółka Kai wspólnie rozwiązują problemy w przestrzeni kosmicznej, korzystając z dinozaurowych metod. Tim i jego rodzina żyją w wyjątkowym świecie asteroid tworzących Rumbleton – to międzygalaktyczne środowisko jest kwintesencją podmiejskiego miasteczka XXI wieku. Na poszczególnych asteroidach znajdują się domy, kawiarnie, sklepy, parki, a nawet plaża. Asteroidy połączone są za pomocą sieci zjeżdżalni, tyrolek i trampolin, można się tam też łatwo dostać dzięki krótkiemu lotowi rakietą.
Prisoner – 7 maja (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)
Młoda i zawsze kierująca się zasadami funkcjonariuszka więzienna Amber Todd (Izuka Hoyle) otrzymuje zadanie, by eskortować Tibora (Tahar Rahim) – niebezpiecznego, nieprzewidywalnego i bardzo ważnego więźnia. Ma on trafić przed sąd i zeznawać przeciwko Pegasusowi, potężnej organizacji przestępczej. Kiedy ich konwój zostaje brutalnie napadnięty, Amber i Tibor zmuszeni są do ucieczki i współpracy, aby przeżyć i dotrzeć na czas do celu. W trakcie podróży ich relacja przechodzi burzliwe momenty, a stawka cały czas rośnie, ponieważ mafia robi wszystko, aby ich znaleźć. Amber nie może ufać nikomu, zwłaszcza zabójcy, z którym jest skuta kajdankami. Musi jednak zmierzyć się z najtrudniejszym pytaniem: jakie granice moralne jest gotowa przekroczyć, by ratować to, co jest dla niej najdroższe?
Koci domek Gabi: Film – 8 maja
Gabi ze swoją babcią Gigi wyruszają w podróż do miejskiej krainy czarów Mrau Francisco. Kiedy magiczny koci domek (najcenniejsze, co posiada Gabi), trafia w ręce ekscentrycznej miłośniczki kotów Very, dziewczyna decyduje się na ryzykowną wyprawę. Wszystko po to, by uratować domek i swoich kocich przyjaciół, zanim będzie za późno. Ten film zapowiada się bardzo miaucząco!
Czarny telefon 2 – 16 maja
Usłysz jeszcze raz mrożący krew w żyłach dźwięk czarnego telefonu w sequelu hitowego horroru w reżyserii Scotta Derricksona. Film oparty jest na opowiadaniu Joego Hilla i wyprodukowany przez mistrzów grozy, studio Blumhouse. Produkcja ponownie przenosi widza do koszmarnego świata stworzonego przez znakomitą obsadę: Ethana Hawke'a, Masona Thamesa, Madeleine McGraw, Jeremy’ego Daviesa i Miguela Morę.
SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 16b – 16 maja
Dla najsłynniejszej na świecie morskiej gąbki, SpongeBoba, jego najlepszego kumpla Patricka i innych mieszkańców podwodnego świata Bikini Dolnego życie to seria ekscytujących (i często absurdalnych) przygód. Pełen dobrych intencji i lekko nadgorliwy SpongeBob niezależnie, czy szuka idealnej łopatki do przerzucania burgerów, czy dryfuje na luzie ze swoją paczką, zawsze pakuje się w kłopoty.
Ranczo Duttonów – 22 maja (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)
Nowy dom Beth Dutton i Ripa Wheelera wreszcie pozwala im cieszyć się spokojem, o który latami walczyli i za który niemal zginęli. Na liczącej 7000 akrów ziemi zaczynają nowy rozdział życia. Ciężkie czasy i bardzo ostra konkurencja sprawiają jednak, że Beth i Rip muszą podjąć brutalną walkę o przetrwanie i ochronę tego, co wspólnie zbudowali. Jednocześnie robią wszystko, by ich syn Carter wyrósł na porządnego człowieka.
Śmierć jednorożca – 28 maja
Paul Rudd i Jenna Ortega tworzą znakomity duet ojciec-córka. Elliott (Rudd) i Ridley (Ortega) śmiertelnie potrącają samochodem jednorożca, po czym zawożą jego ciało na odludzie do bogatego prezesa firmy farmaceutycznej. Naukowcy wkrótce odkrywają, że ciało, krew i przede wszystkim róg zwierzęcia mają nadprzyrodzone właściwości lecznicze. Prezes koncernu postanawia to wykorzystać. Jednak im dalej badacze posuwają się w swoich eksperymentach, tym bardziej zauważalne stają się śmiertelne konsekwencje ich działań.
