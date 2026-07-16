Oscarowe science fiction z kultowym potworem otrzyma nową wersję. Rozszerzona edycja będzie trwać aż 158 minut

Criterion Collection ujawniło katalog premier zaplanowanych na październik. Ze względu na zbliżający się sezon halloweenowy w ofercie nie zabraknie uznanych horrorów oraz produkcji o mroczniejszej tematyce. Najważniejszą premierą miesiąca może jednak okazać się specjalne wydanie Frankensteina Guillermo del Toro.

Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro doczeka się specjalnego wydania przygotowanego przez Criterion Collection. Zestaw zaoferuje między innymi rozszerzoną wersję filmu, trwającą aż 158 minut.

Film trafi do sprzedaży 27 października w czteropłytowym zestawie obejmującym nośniki 4K UHD oraz Blu-ray. Największą atrakcją będzie rozszerzona wersja reżyserska zatytułowana Frankenstein: The Reborn Cut. Nowy wariant produkcji potrwa 158 minut, czyli o osiem minut dłużej od wersji udostępnionej w 2025 roku.

Guillermo del Toro ujawnił wcześniej, że z ostatecznego montażu usunął między innymi siedmiominutową scenę. Reżyser zdecydował się na ten krok po sugestii Jamesa Camerona. W ostatnich miesiącach wspominał również o innych niewykorzystanych fragmentach, dlatego możliwe, że część z nich znajdzie się w rozszerzonej wersji.

Wydanie przygotowane przez Criterion Collection zaoferuje również liczne materiały dodatkowe. Wśród nich znajdą się nowy komentarz Guillermo del Toro, rozbudowany dokument poświęcony realizacji filmu, rozmowy z aktorami oraz członkami ekipy odpowiedzialnymi za poszczególne elementy produkcji, a także sesje pytań i odpowiedzi prowadzone przez Martina Scorsesego i Patti Smith. Kolejnym dodatkiem będzie wywiad z kompozytorem Alexandre’em Desplatem.