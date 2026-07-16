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Oscarowe science fiction z kultowym potworem otrzyma nową wersję. Rozszerzona edycja będzie trwać aż 158 minut

Radosław Krajewski
2026/07/16 08:30
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Nadchodzi nowa, dłuższa wersja hitu Netflixa.

Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro doczeka się specjalnego wydania przygotowanego przez Criterion Collection. Zestaw zaoferuje między innymi rozszerzoną wersję filmu, trwającą aż 158 minut.

Frankenstein

Frankenstein – nadchodzi dłuższa wersja filmu od Criterion Collection

Criterion Collection ujawniło katalog premier zaplanowanych na październik. Ze względu na zbliżający się sezon halloweenowy w ofercie nie zabraknie uznanych horrorów oraz produkcji o mroczniejszej tematyce. Najważniejszą premierą miesiąca może jednak okazać się specjalne wydanie Frankensteina Guillermo del Toro.

Film trafi do sprzedaży 27 października w czteropłytowym zestawie obejmującym nośniki 4K UHD oraz Blu-ray. Największą atrakcją będzie rozszerzona wersja reżyserska zatytułowana Frankenstein: The Reborn Cut. Nowy wariant produkcji potrwa 158 minut, czyli o osiem minut dłużej od wersji udostępnionej w 2025 roku.

Guillermo del Toro ujawnił wcześniej, że z ostatecznego montażu usunął między innymi siedmiominutową scenę. Reżyser zdecydował się na ten krok po sugestii Jamesa Camerona. W ostatnich miesiącach wspominał również o innych niewykorzystanych fragmentach, dlatego możliwe, że część z nich znajdzie się w rozszerzonej wersji.

Wydanie przygotowane przez Criterion Collection zaoferuje również liczne materiały dodatkowe. Wśród nich znajdą się nowy komentarz Guillermo del Toro, rozbudowany dokument poświęcony realizacji filmu, rozmowy z aktorami oraz członkami ekipy odpowiedzialnymi za poszczególne elementy produkcji, a także sesje pytań i odpowiedzi prowadzone przez Martina Scorsesego i Patti Smith. Kolejnym dodatkiem będzie wywiad z kompozytorem Alexandre’em Desplatem.

GramTV przedstawia:

Frankenstein nie jest pierwszym filmem Guillermo del Toro, który trafił do katalogu Criterion Collection. Wytwórnia wydała wcześniej sześć produkcji reżysera: Cronos, Kręgosłup diabła, Labirynt fauna, Kształt wody, Zaułek koszmarów oraz Pinokio.

Criterion Collection regularnie przygotowuje również fizyczne wydania bardziej artystycznych produkcji Netflixa. W katalogu firmy znalazły się między innymi Irlandczyk Martina Scorsesego, Roma Alfonso Cuaróna, Psie pazury Jane Campion, Okja Bonga Joon ho oraz Historia małżeńska Noaha Baumbacha.

Netflix przeznaczył na realizację Frankensteina ponad 120 milionów dolarów. Film otrzymał kategorię wiekową R i przed premierą w serwisie był wyświetlany w kinach przez ograniczony okres trzech tygodni. Produkcja zdobyła następnie dziewięć nominacji do Oscara, między innymi w kategoriach najlepszy film, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy scenariusz adaptowany oraz najlepsze zdjęcia. Ostatecznie otrzymała trzy statuetki za charakteryzację i fryzury, kostiumy i scenografie.

Wśród pozostałych październikowych premier Criterion Collection znajdą się Milczenie owiec Jonathana Demme’a w jakości 4K, Krzyk Jerzego Skolimowskiego, Welcome II the Terrordome Ngozi Onwurah oraz Christiane F. Uliego Edela. Firma przygotowuje także kolekcjonerski zestaw poświęcony twórczości Stanleya Kubricka. Pakiet wyceniony na 600 dolarów będzie składał się z 30 płyt i zaoferuje wszystkie 13 filmów wyreżyserowanych przez twórcę.

Frankenstein – plakat wydania Criterion Collection
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/15/guillermo-del-toros-frankenstein-sets-criterion-collection-release-with-158-minute-extended-cut

Tagi:

Popkultura
film
Netflix
science fiction
Guillermo del Toro
Blu-ray
wydanie fizyczne
Frankenstein
sci-fi
wydanie pudełkowe
Criterion Collection
Radosław Krajewski

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