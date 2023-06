Oryginalny GTA: San Andreas z obsługą RTX Remix. Wygląda jak zupełnie inna gra

Jedną z technologicznych nowinek od Nvidii jest udostępnienie narzędzia zwanego jako RTX Remix, które pozwala na wprowadzenie funkcji RTX do gier obsługujących DirectX 8 i 9. Mowa więc o starszych tytułach, które mogą liczyć na graficzny lifting za sprawą obsługi funkcji, takich jak patch tracing, RTX Direct Illumination, Reflex oraz DLSS 2 i 3. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć, jak z RTX Remix prezentuje się Need for Speed: Underground 2, a teraz przyszedł czas na Grand Theft Auto: San Andreas, które wygląda zupełnie inaczej, niż oryginalna wersja gry.

Grand Theft Auto: San Andreas z obsługą RTX Remix

YouTuber DefinitiveStreet zaprezentował trzy filmy, na których możemy zobaczyć rozgrywkę z GTA: San Andreas z obsługą RTX Remix. Narzędzie nadal wymaga sporo poprawek, ale już teraz pozwala bez większych trudności na odświeżenie nawet osiemnastoletniej gry. Może nie wygląda to tak dobrze, jak remaster, szczególnie przy sporej liczbie błędów i glitchy graficznych, ale produkcja Rockstar Games prezentuje się naprawdę dobrze, chociaż nowe oświetlenie i zmiana stylistyki na bardziej realistyczną nie każdemu przypadnie do gustu.