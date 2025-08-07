Ile będzie kosztować GTA 6? Prezes Take-Two komentuje plotki o cenie gry

Strauss Zelnick odniósł się do doniesień o cenie Grand Theft Auto 6.
Choć do premiery Grand Theft Auto 6 pozostało jeszcze sporo czasu, to gracze z niecierpliwością zastanawiają się ile będzie kosztować długo wyczekiwana gra od Rockstar Games. W dobie, gdy cena 80 dolarów za największe tytuły staje się standardem, pytanie to wydaje się w pełni uzasadnione. Jednak właściciel Rockstar, firma Take-Two Interactive, na razie nie zdradza szczegółów.
GTA 6 – prezes Take-Two o cenie gry
Niedawno o cenie GTA 6 wypowiedzieli się analitycy, którzy twierdzą, że gra może kosztować nawet 100 dolarów.Strauss Zelnick, prezes Take-Two, w rozmowie z inwestorami przyznał, że ich celem zawsze jest oferowanie większej wartości, niż pobierają za nie opłatę. Niestety żadne konkretny jeszcze nie padły, a ogłoszenie zostanie przedstawione przez Rockstar „w odpowiednim czasie”.
Ogłoszenie w tej sprawie zostanie dokonane przez Rockstar w odpowiednim czasie. Naszym celem zawsze jest dostarczyć większą wartość niż ta, za którą pobieramy opłatę, dlatego w naszej firmie od zawsze stosujemy zmienne ceny. Jak wiadomo, branża gier przyjęła podejście polegające na premierach w wyższych cenach, często z edycjami specjalnymi, a następnie stopniowym obniżaniu cen, aby zwiększyć zasięg rynkowy. Robimy dokładnie to samo.
Myślę, że w większym stopniu niż większość firm koncentrujemy się na zapewnieniu doskonałego doświadczenia, nie tylko dlatego, że sama gra jest świetna, ale także dlatego, że konsumenci zapłacili uczciwą cenę.
GramTV przedstawia:
W czasie gdy gracze czekają na informacje o cenie GTA 6, Take-Two ma powody do świętowania. Firma opublikowała znacznie lepsze wyniki finansowe za kwartał zakończony 30 czerwca, napędzane przede wszystkim przez sukcesy takich tytułów jak NBA 2K25, Grand Theft Auto Online oraz gry mobilne. Spółka liczy także na mocny start Mafia: The Old Country, którego premiera miała dzisiaj miejsce na PC, oraz nadchodzące premiery Borderlands 4 i NBA 2K26.
Przypomnijmy, że oficjalna data premiery Grand Theft Auto 6 została wyznaczona na 26 maja 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
