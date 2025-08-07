Ile będzie kosztować GTA 6? Prezes Take-Two komentuje plotki o cenie gry

Choć do premiery Grand Theft Auto 6 pozostało jeszcze sporo czasu, to gracze z niecierpliwością zastanawiają się ile będzie kosztować długo wyczekiwana gra od Rockstar Games. W dobie, gdy cena 80 dolarów za największe tytuły staje się standardem, pytanie to wydaje się w pełni uzasadnione. Jednak właściciel Rockstar, firma Take-Two Interactive, na razie nie zdradza szczegółów.

GTA 6 – prezes Take-Two o cenie gry

Niedawno o cenie GTA 6 wypowiedzieli się analitycy, którzy twierdzą, że gra może kosztować nawet 100 dolarów. Strauss Zelnick, prezes Take-Two, w rozmowie z inwestorami przyznał, że ich celem zawsze jest oferowanie większej wartości, niż pobierają za nie opłatę. Niestety żadne konkretny jeszcze nie padły, a ogłoszenie zostanie przedstawione przez Rockstar „w odpowiednim czasie”.