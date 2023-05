Need for Speed: Underground 2 wygląda świetnie z obsługą RTX. Porównanie ze zwykłą wersją gry

Gracze nie chcą zapomnieć o Need for Speed: Underground 2. Electronic Arts z uporem odmawia stworzenia pełnoprawnego remake’u tej kultowej ścigałki, wiec fani zakasali rękawy i tworzą swoje własne projekty, aby przywrócić grę w nowej jakości. Od dłuższego już czasu powstaje remake gry, za który odpowiada 2Unreal5Underground. Need for Speed: Underground 2 Remake niedawno doczekał się nowego gameplayu i zapowiedzi nowości, jakie wkrótce trafią do gry. Ale swoim projektem pochwalił się również Uncle Burrito, który zaprezentował nowy wymiar jakości grafiki w grze za sprawą RTX Remix.

Need for Speed: Underground 2 z obsługa RTX Remix

Nvidia w kwietniu udostępniła narzędzie nazwane RTX Remix, dzięki któremu funkcje RTX można dodać do starszych gier. Produkcje obsługujące DirectX 8 i 9, za sprawą RTX Remix zostają skonwertowane, dzięki czemu można dodać do nich obsługę patch tracingu, RTX Direct Illumination, DLSS 2 oraz 3, Reflex i innych technologi, które do tej pory zarezerwowane były tylko dla najnowszych gier.