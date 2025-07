Oryginalne zakończenie Jurassic World: Odrodzenie miało być inne. Ta postać miała zginąć

W wersji scenariusza, którą przeczytałem jako pierwszą, Duncan ginął i pomyślałem: „To świetne!”. Zaczęliśmy zabiegać o Mahershalę, ale gdy go już mieliśmy, uznaliśmy, że trzeba go zachować przy życiu. I wtedy Mahershala przeczytał scenariusz i jego jedyna uwaga brzmiała: „Czy możemy go zabić?”. Zgodziłem się, więc razem przeszliśmy na „Team Mahershala” i wróciliśmy do pomysłu jego śmierci - powiedział reżyser Gareth Edwards.

Zanim jednak zakończenie zostało ostatecznie ustalone, studio podjęło środki ostrożności.

Podczas zdjęć studio powiedziało: „Nie mamy czasu na dokrętki, więc nagrajcie coś, co pozwoli mu przeżyć – tak na wszelki wypadek”. Wiedziałem, jak to działa – cokolwiek sfilmujemy, może trafić do finalnej wersji, więc chciałem, by to było coś, z czym będę mógł żyć. Aktorzy dali z siebie wszystko w tej krótkiej sekwencji i naprawdę mi się to spodobało – zdradził Edwards.