Zaloguj się lub Zarejestruj

Orlando Bloom wróci jako Legolas w nowym Władcy Pierścieni? Orlando Bloom ma odpowiedź

Jakub Piwoński
2025/09/08 15:50
0
0

Wyobrażacie sobie kogoś innego w tej roli?

Niedawno potwierdzono, że w filmie Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma zobaczymy powrót Gandalfa i Froda, co oznacza, że Ian McKellen i Elijah Wood ponownie wcielą się w swoje kultowe role. Naturalnie więc pojawiły się pytania o obecność innych bohaterów Drużyny Pierścienia – w tym Legolasa. Głos w sprawie zabrał sam Orlando Bloom.

Orlando Bloom jako Legolas
Orlando Bloom jako Legolas

Orlando Bloom wróci jako Legolas? Aktor komentuje

Orlando Bloom wcielił się w słynnego elfiego łucznika w pięciu filmach serii. Co myśli o powrocie do roli? Aktor udzielił wywiadu dla The Today Show.

Właściwie nic o tym projekcie nie słyszałem. Wiem, że film skupia się na Gollumie, więc wszystko jest możliwe. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem zagrać w tych produkcjach. Ale nie chciałbym, żeby ktoś inny wcielił się w Legolasa.

Bloom wielokrotnie podkreślał, jak ważna dla jego kariery była rola elfa. Z pewnością fani również nie wyobrażają sobie, by w nowym rozdziale sagi ktoś inny miał założyć kołczan Legolasa. Jak na razie jednak, aktorowi nie złożono propozycji powrotu do roli.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Polowanie na Golluma rozgrywać się będzie równolegle do wydarzeń z Drużyny Pierścienia. Fabuła ma opowiedzieć o poszukiwaniach Golluma, którego tropem rusza Gandalf, obawiając się, że stworzenie zna sekret Jedynego Pierścienia. Za kamerą stanie Andy Serkis, który nie tylko wyreżyseruje film, ale też ponownie wcieli się w Golluma. Producentami są Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens, a scenariusz współtworzą Walsh i Boyens.

Na ekran powrócą już potwierdzeni Ian McKellen jako Gandalf i Elijah Wood jako Frodo. O możliwym udziale Viggo Mortensena w roli Aragorna na razie się spekuluje, a kwestia powrotu Legolasa pozostaje otwarta. Potwierdzono, że w filmie będzie stosowana technologia CGI w celu odmłodzenia aktorów. Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma ma zadebiutować w kinach w 2027 roku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/lord-of-the-rings-hunt-for-gollum-legolas-orlando-bloom-comments/

Tagi:

Popkultura
fantasy
Władca Pierścieni
aktor
Orlando Bloom
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
Polowanie na Golluma
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112