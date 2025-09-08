Orlando Bloom wróci jako Legolas w nowym Władcy Pierścieni? Orlando Bloom ma odpowiedź

Orlando Bloom wcielił się w słynnego elfiego łucznika w pięciu filmach serii. Co myśli o powrocie do roli? Aktor udzielił wywiadu dla The Today Show.
Właściwie nic o tym projekcie nie słyszałem. Wiem, że film skupia się na Gollumie, więc wszystko jest możliwe. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem zagrać w tych produkcjach. Ale nie chciałbym, żeby ktoś inny wcielił się w Legolasa.
Bloom wielokrotnie podkreślał, jak ważna dla jego kariery była rola elfa. Z pewnością fani również nie wyobrażają sobie, by w nowym rozdziale sagi ktoś inny miał założyć kołczan Legolasa. Jak na razie jednak, aktorowi nie złożono propozycji powrotu do roli.
Przypomnijmy, że Polowanie na Golluma rozgrywać się będzie równolegle do wydarzeń z Drużyny Pierścienia. Fabuła ma opowiedzieć o poszukiwaniach Golluma, którego tropem rusza Gandalf, obawiając się, że stworzenie zna sekret Jedynego Pierścienia. Za kamerą stanie Andy Serkis, który nie tylko wyreżyseruje film, ale też ponownie wcieli się w Golluma. Producentami są Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens, a scenariusz współtworzą Walsh i Boyens.
Na ekran powrócą już potwierdzeni Ian McKellen jako Gandalf i Elijah Wood jako Frodo. O możliwym udziale Viggo Mortensena w roli Aragorna na razie się spekuluje, a kwestia powrotu Legolasa pozostaje otwarta. Potwierdzono, że w filmie będzie stosowana technologia CGI w celu odmłodzenia aktorów. Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma ma zadebiutować w kinach w 2027 roku.
