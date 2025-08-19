Zaloguj się lub Zarejestruj

Frodo i Gandalf w nowym Władcy Pierścieni? Znamy odpowiedź

Jakub Piwoński
2025/08/19 07:40
Ian McKellen znowu potwierdza swój powrót jako Gandalf w nowym filmie Władca Pierścieni.

Ian McKellen, 85-letni odtwórca roli Gandalfa, nie zamierza odkładać magicznej laski na półkę. Podczas londyńskiego wydarzenia For the Love of Fantasy aktor ujawnił, że weźmie udział w nowym filmie osadzonym w świecie Tolkiena. Spekulowano o tym od dawna, sam aktor to sugerował, a teraz zrobił to ponownie.

Drużyna Pierścienia
Drużyna Pierścienia

Frodo i Gandalf zapolują na Golluma

Produkcja zatytułowana Polowanie na Golluma zostanie wyreżyserowana przez Andy’ego Serkisa, który ponownie wcieli się także w tytułowego bohatera. McKellen zdradził, że zdjęcia rozpoczną się w maju, a w produkcji pojawią się zarówno Gandalf, jak i Frodo. Na scenie obecny był także Elijah Wood, uśmiechający się szeroko w chwili prezentacji pierwszej zapowiedzi.

Film powstaje pod czujnym okiem Petera Jacksona, Fran Walsh i Philippy Boyens, którzy pełnią rolę producentów. Pierwotnie premiera planowana była na 2026 rok, jednak Warner Bros. przesunęło ją na grudzień 2027. Trochę więc na film jeszcze poczekamy.

GramTV przedstawia:

Polowanie na Golluma ma rozgrywać się tuż przed wydarzeniami z Drużyny Pierścienia – Gandalf wysyła Aragorna na wyprawę w poszukiwaniu Golluma, by odkryć prawdę o jego powiązaniach z Pierścieniem. Niewykluczone, że do obsady dołączy Viggo Mortensen, choć aktor nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Scenarzystka Philippa Boyens ujawniła, że twórcy sięgną po cyfrową charakteryzację i technologie sztucznej inteligencji, aby umożliwić powrót bohaterów w młodszej wersji. Dla Warner Bros. nowa produkcja jest jednym z kluczowych projektów obok kolejnych filmów o Batmanie i Supermanie. Studio liczy, że wsparte przez nazwiska Jacksona i Serkisa Polowanie na Golluma przyciągnie widzów spragnionych powrotu do Śródziemia. Czekamy na więcej informacji o filmie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/17/gandalf-and-frodo-to-return-for-hunt-for-gollum

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


