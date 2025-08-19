Frodo i Gandalf w nowym Władcy Pierścieni? Znamy odpowiedź

Ian McKellen, 85-letni odtwórca roli Gandalfa, nie zamierza odkładać magicznej laski na półkę. Podczas londyńskiego wydarzenia For the Love of Fantasy aktor ujawnił, że weźmie udział w nowym filmie osadzonym w świecie Tolkiena. Spekulowano o tym od dawna, sam aktor to sugerował, a teraz zrobił to ponownie.

Frodo i Gandalf zapolują na Golluma

Produkcja zatytułowana Polowanie na Golluma zostanie wyreżyserowana przez Andy’ego Serkisa, który ponownie wcieli się także w tytułowego bohatera. McKellen zdradził, że zdjęcia rozpoczną się w maju, a w produkcji pojawią się zarówno Gandalf, jak i Frodo. Na scenie obecny był także Elijah Wood, uśmiechający się szeroko w chwili prezentacji pierwszej zapowiedzi.