Frodo i Gandalf w nowym Władcy Pierścieni? Znamy odpowiedź

Ian McKellen znowu potwierdza swój powrót jako Gandalf w nowym filmie Władca Pierścieni.
Ian McKellen, 85-letni odtwórca roli Gandalfa, nie zamierza odkładać magicznej laski na półkę. Podczas londyńskiego wydarzenia For the Love of Fantasy aktor ujawnił, że weźmie udział w nowym filmie osadzonym w świecie Tolkiena. Spekulowano o tym od dawna, sam aktor to sugerował, a teraz zrobił to ponownie.
Frodo i Gandalf zapolują na Golluma
Produkcja zatytułowana Polowanie na Golluma zostanie wyreżyserowana przez Andy’ego Serkisa, który ponownie wcieli się także w tytułowego bohatera. McKellen zdradził, że zdjęcia rozpoczną się w maju, a w produkcji pojawią się zarówno Gandalf, jak i Frodo. Na scenie obecny był także Elijah Wood, uśmiechający się szeroko w chwili prezentacji pierwszej zapowiedzi.
Film powstaje pod czujnym okiem Petera Jacksona, Fran Walsh i Philippy Boyens, którzy pełnią rolę producentów. Pierwotnie premiera planowana była na 2026 rok, jednak Warner Bros. przesunęło ją na grudzień 2027. Trochę więc na film jeszcze poczekamy.
Polowanie na Golluma ma rozgrywać się tuż przed wydarzeniami z Drużyny Pierścienia – Gandalf wysyła Aragorna na wyprawę w poszukiwaniu Golluma, by odkryć prawdę o jego powiązaniach z Pierścieniem. Niewykluczone, że do obsady dołączy Viggo Mortensen, choć aktor nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.
Scenarzystka Philippa Boyens ujawniła, że twórcy sięgną po cyfrową charakteryzację i technologie sztucznej inteligencji, aby umożliwić powrót bohaterów w młodszej wersji. Dla Warner Bros. nowa produkcja jest jednym z kluczowych projektów obok kolejnych filmów o Batmanie i Supermanie. Studio liczy, że wsparte przez nazwiska Jacksona i Serkisa Polowanie na Golluma przyciągnie widzów spragnionych powrotu do Śródziemia. Czekamy na więcej informacji o filmie.
