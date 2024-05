Orlando Bloom chce zapomnieć o jednej ze swoich ról. Zgadnijcie jaką postać wymazał ze swojej pamięci

O mój Boże, Troja. Chyba po prostu wyrzuciłam ten film z głowy. Nie chciałem robić tego filmu. Nie chciałem grać tej postaci. Film był świetny. Byli tam Brad Pitt, Eric Bana i Peter O’Toole. Ale moja postać była całkowicie sprzeczna ze wszystkim, co czułem. Jeden z moich agentów powiedział wówczas: „Ale to jest ten moment, w którym to się uda!”. I trzymałem się tej linii.