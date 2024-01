Orlando Bloom i Andie MacDowell w thrillerze kryminalnym Red Right Hand. Jest pierwszy zwiastun

Cash (Orlando Bloom) stara się wieść uczciwe i spokojne życie, opiekując się swoją niedawno osieroconą siostrzenicą Savannah (Chapel Oaks) w miasteczku Odim w Appalachach. Kiedy rządzący miastem sadystyczny król „Wielki Kot” (Andie MacDowell) zmusza go do powrotu do jej usług, Cash dowiaduje się, że jest zdolny do wszystkiego – nawet zabijania – aby chronić miasto i jedyną rodzinę, jaka mu pozostała. Cash zostaje wciągnięty w koszmar, który zaciera granice między dobrem a złem. W roli charyzmatycznej przywódczyni bandytów zobaczymy Andie MacDowell, co wydaje się bardzo intrygującym wydarzeniem.

Orlando Bloom i Andie MacDowell w głównych rolach filmu Red Right Hand

Poza wymienionymi Orlando Bloomem i Andie MacDowell w filmie zaprezentują się także: Garret Dillahunt, Brian Geraght, James Lafferty, Jeremy Ratchford, Nicholas Logan, Scott Haze i Alexandra Park.