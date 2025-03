Ori and the Blind Forest i Ori and the Will of the Wisps z fantastyczną sprzedażą

Moon Studios rozwija obecnie No Rest for the Wicked, czyli action-RPG w klimatach fantasy, które niecały rok temu zadebiutowało we wczesnym dostępie. Austriacki zespół kilka lat temu zyskał jednak światową sławę za sprawą serii Ori, w którą – jak się okazuje – zagrała cała masa graczy. Twórcy postanowili bowiem pochwalić się nowymi wynikami sprzedaży Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps.

Ori and the Blind Forest i Ori and the Will of the Wisps to sprzedażowe hity. Moon Studios chwali się wynikami.

Sukcesem serii Ori postanowił pochwalić się Thomas Maler. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora kreatywnego Moon Studios łączna sprzedaż Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps przekroczyła już 15 milionów egzemplarzy. Niestety nie dowiedzieliśmy się, która z odsłon cieszy się większą popularnością.