Opuszczona karczma na nowej grafice z The Blood of Dawnwalker. Posłuchajcie klimatycznej muzyki z gry

Na poniższej grafice możemy zobaczyć opuszczoną karczmę, znajdującą się w pobliżu koryta rzeki. Zajazd przypomina wiele średniowiecznych lokacji ze słowiańskich terenów, co też CD Projekt RED wykorzystało przy trzecich przygodach Geralta. Teraz tym samym tropem podążają deweloperzy z Rebel Wolves, którzy chcą wykorzystać podobny klimat w The Blood of Dawnwalker. Za stworzenie grafiki odpowiada Marta Przybysz.

The Blood of Dawnwalker – nowa grafika koncepcyjna i utwory ze ścieżki dźwiękowej z gry

Na tym nie koniec niespodzianek i studio udostępniło także dwa utwory muzyczne, które mogliśmy usłyszeć podczas transmisji na żywo z prezentacji gry. Pierwszy z utworów to Desperate Measures, który został skomponowany przez Piotra Musiała. Drugim jest Ballad of Night and Day, za którą stworzenie odpowiada Mikolai Stroinski. Pierwsze próbki ścieżki dźwiękowej z The Blood of Dawnwalker posłuchacie poniżej.