Jaka piosenka porusza do łez Kirka Hammetta? Gitarzysta Metallici przyznał się co go wzrusza

Ten album wiele dla mnie znaczy z różnych powodów. Teksty są niesamowite, to czysta poezja od początku do końca. Byłem wielkim fanem Lou Reeda, a możliwość pracy z nim była dla mnie ogromnym przeżyciem.

Wspominając emocjonalne momenty związane z nagraniem Junior Dad, Hammett ujawnił:

Gitarzysta opowiedział, że po raz pierwszy usłyszał Junior Dad, gdy Lou Reed zaprezentował utwór jemu i Jamesowi Hetfieldowi:

Powiedział: Mam dla was piosenkę i chcę, żeby znalazła się na albumie. Zagrał nam ją, a kiedy skończyła się, spojrzałem na Jamesa, on spojrzał na mnie – obaj mieliśmy łzy w oczach. Niedługo później do kuchni wszedł Reed i zobaczył wzruszonych muzyków. Uśmiechnął się i powiedział: Mam was, co?