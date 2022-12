Oppenheimer na nowych zdjęciach. Robert Downey Jr. trudny do rozpoznania

Do premiery Oppenheimera pozostało jeszcze trochę czasu, ale to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2023 roku. Dlatego Total Film zdecydował się poświęcić najnowszy numer magazynu właśnie produkcji Christophera Nolana. Na nowe szczegóły dotyczące filmu i wywiady z twórcami będziemy musieli poczekać do premiery wydania, ale Total Film już teraz zaprezentował kilka świeżych zdjęć z filmu i zza kulis produkcji, na których możemy zobaczyć tytułowego bohatera granego przez Cilliana Murphy’ego czy postacie, w które wcielili się Emily Blunt oraz Robert Downey Jr. Wszystkie nowe ujęcia z Oppenheimera zobaczycie poniżej.