Diablo 4 ciągle się zmienia, bo twórcy działają metodą prób i błędów. „Często nie ma idealnego rozwiązania”

Twórcy z Blizzarda ujawniają, dlaczego zrobienie czegokolwiek nowego w gatunku hack’n’slash jest tak trudne.

Rozwój Diablo 4 to nieustanne podejmowanie trudnych decyzji, które nie zawsze mają jednoznacznie dobre rozwiązanie. O kulisach pracy nad popularnym hack’n’slashem opowiedział Zaven Haroutunian, zastępca reżysera gry w Blizzard Entertainment. Diablo 4 – Zaven Haroutunian opowiedział o trudach stworzenia “idealnej gry” W rozmowie z IGN deweloper przyznał, że zespół regularnie staje przed problemami, których nie da się rozwiązać w idealny sposób:

Często musimy mierzyć się z prawdziwymi problemami i nie zawsze mamy przed sobą idealne rozwiązanie. Tak naprawdę bardzo często takie rozwiązanie po prostu nie istnieje. Nierzadko musimy po prostu wybrać jedną opcję i zobaczyć, co z tego wyniknie. Haroutunian podkreślił, że dopiero po pewnym czasie można realnie ocenić skutki podjętych decyzji i zrozumieć, jak wpłynęły one na grę: Dopiero kiedy spojrzysz z dystansu na to, co stworzyłeś, twoja perspektywa się zmienia i zaczynasz rozumieć wpływ swoich decyzji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. To właśnie wtedy można zobaczyć wyraźny obraz tego, co faktycznie udało się stworzyć. Twórcy Diablo 4 od dawna słyną z regularnego wprowadzania poprawek. W kolejnych aktualizacjach pojawiają się nie tylko poprawki błędów, ale także liczne zmiany balansu i drobne korekty dotyczące praktycznie wszystkich elementów rozgrywki. Społeczność nieustannie testuje mechaniki gry, a deweloperzy reagują na opinie graczy.

Haroutunian odniósł się także do dodatku Lord of Hatred, w którym pojawiły się klasy Paladyna i Czarnoksiężnika. Nowe postacie znacząco wpłynęły na balans oraz strukturę drzewek umiejętności, zmuszając twórców do szerzej zakrojonych zmian. W dużej mierze chodzi o odpowiednie rozmieszczenie elementów i upewnienie się, że wszystko znajduje się we właściwym miejscu, aby wywołać odpowiedni efekt. Personalizacja w drzewku umiejętności, moc przedmiotów, rzemiosło w Kostce Horadrimów i Talizmany dodające głębi. Każda umiejętność oferuje różne opcje, a każda klasa skorzysta na pracy, którą wykonaliśmy. Według dewelopera przebudowa okazała się korzystna dla całej gry: Rozwiązuje to konkretny problem, a jednocześnie odświeża każdą klasę w grze. Diablo 4 ciągle się rozwija, a gracze odnajdują zupełnie nowe tajemnice. Niedawno jeden z graczy odkrył tajnego bossa, w wcześniej innemu fanowi udało się odnaleźć legendarny krowi poziom.

