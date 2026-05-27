Ultra Instynkt nie uratuje Goku. Jego najwięksi rywale mogą być znacznie potężniejsi

Goku w Dragon Ball Super osiągnął Ultra Instynkt, ale czy jest on na tyle potężny, aby stawić czoła największym rywalom?

Dragon Ball Super zakończyło swoją emisję momentem, w którym Goku po raz pierwszy osiągnął formę Ultra Instinct podczas Turnieju Mocy. Finał anime wyraźnie sugerował jednak, że bohater wciąż nie potrafi w pełni kontrolować tej transformacji i nie jest w stanie aktywować jej w dowolnym momencie. UWAGA – MOŻLIWE SPOILERY! Na niektórych Ultra Instynkt może nie wystarczyć Wszystko wskazuje na to, że sytuacja zmieni się w nadchodzącej kontynuacji anime, która ma zaadaptować sagę “Galactic Patrol Prisoner”. To właśnie wtedy Goku ma poświęcić ogromną ilość czasu na opanowanie Perfekcyjnego Ultra Instynktu, czyli kompletnej, stabilnej wersji swojej najpotężniejszej techniki. Choć nowa forma uczyni Goku silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej, seria bardzo szybko ma pokazać, że jego najwięksi rywale ponownie zdołają go dogonić, a nawet przewyższyć.

Jednym z bohaterów, którzy mają osiągnąć poziom porównywalny lub nawet wyższy od Ultra Instynkt, będzie Piccolo. W filmie Dragon Ball Super: Super Hero Nameczanin wykorzystuje Smocze Kule, aby uwolnić swój ukryty potencjał. Shenron dodaje jednak coś ekstra, a mianowicie nową transformację znaną jako Orange Piccolo. Według wydarzeń przedstawionych w filmie oraz komentarzy samego Akiry Toriyamy, Orange Piccolo osiąga poziom porównywalny z Goku. Jednym z najważniejszych argumentów mających potwierdzać jego gigantyczną siłę jest walka z Cell Maxem, przeciwnikiem, którego według Piccolo nie byliby w stanie pokonać nawet Goku i Vegeta. Piccolo wcześniej widział również pełną moc Perfekcyjnego Ultra Instynktu podczas walki Goku z Moro, dlatego posiada bezpośredni punkt odniesienia dla poziomu siły bohatera. Fakt, że Orange Piccolo był w stanie stawić czoła Cell Maxowi, sugeruje, że nowa forma znacząco przewyższa standardową wersję Ultra Instynkt. Jeszcze większe zmiany czekają jednak Vegetę. W sadze “Granolah the Survivor Saiyanin” zaczyna odchodzić od ścieżki Ultra Instynktu i rozpoczyna inny trening pod okiem Beerusa. Efektem tego treningu staje się nowa transformacja nazwana Ultra Ego. W przeciwieństwie do Ultra Instynktu, który bazuje na technikach aniołów i idealnym opanowaniu ciała, Ultra Ego jest formą inspirowaną Bogami Zniszczenia. Transformacja pozwala Vegetcie stawać się coraz silniejszym wraz z upływem walki i otrzymywaniem kolejnych obrażeń.

GramTV przedstawia:

Seria wyraźnie sugeruje, że Ultra Ego Vegeta osiąga poziom porównywalny z Perfekcyjnym Ultra Instynktem Goku, a być może nawet go przewyższa. Co więcej, wielu fanów uważa, że po pełnym opanowaniu tej formy Vegeta ostatecznie stanie się silniejszy od swojego wieloletniego rywala. Dodatkowym argumentem jest fakt, że w wydarzeniach sagi Super Hero, Vegeta pokonuje Goku w bezpośrednim pojedynku treningowym. Wszystko wskazuje więc na to, że nadchodzące anime bardzo szybko odbierze Goku pozycję najpotężniejszego wojownika Uniwersum 7 – przynajmniej do czasu. W sadze Granoli pojawiają się kolejne postacie osiągające absurdalne poziomy mocy. Zarówno Granola, jak i Gas korzystają z mocy smoka Toronbo, aby stać się najsilniejszymi wojownikami wszechświata. Nawet po osiągnięciu Prawdziwego Ultra Instynktu Goku nie jest w stanie ich pokonać. Jeszcze większym zagrożeniem okazuje się jednak Frieza i jego nowa transformacja w Black Friezę. Forma jest tak potężna, że Frieza pokonuje jednocześnie Goku i Vegetę w swoich najsilniejszych formach zaledwie jednym ciosem. Na tym jednak nie koniec, ponieważ w Dragon Ball Super: Super Hero ogromny wzrost mocy osiąga również Gohan dzięki transformacji Beast Gohan. W epilogu historii bohater ma nawet pokonać Perfekcyjny Ultra Instynkt Goku. Do tego dochodzi jeszcze Broly, który już w filmie Dragon Ball Super: Broly przewyższał Goku w formie Super Saiyan Blue. Jeśli Broly w pełni opanuje moc Legendarnego Super Saiyanina, może stać się jednym z absolutnie najpotężniejszych wojowników całego uniwersum. W praktyce oznacza to, że nadchodząca kontynuacja Dragon Ball Super rozpocznie się od Goku stojącego na szczycie hierarchii siły, ale bardzo szybko pokaże, jak kolejne postacie, Vegeta, Piccolo, Gohan, Frieza, Broly, Granola czy Gas, doganiają go lub całkowicie go wyprzedzają. Co myślicie, czy Goku znajdzie coś ekstra, będącego ponad Ultra Instynktem?