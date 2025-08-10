One Piece przedstawia nowych bohaterów w zwiastunie 2. sezonu. Netflix zadecydował o przyszłości serialu

Drugi sezon One Piece doczekał się pierwszego zwiastuna.
W Tokio odbył się One Piece Day, czyli święto dla wszystkich fanów popularnej pirackiej serii. Na wydarzeniu nie zabrakło Netflixa, który miał aż dwie dobre wiadomości dal fanów. Pierwszą z nich jest pierwszy zwiastun, który prezentuje nowych bohaterów. Platforma nie pozostawiła również widzów w niepewności w związku z przyszłością serialu i już teraz zapowiedziała, że trzeci sezon One Piece powstanie.
One Piece – trzeci sezon już zamówiony. Drugi otrzymał pierwszy zwiastun
Szczegóły trzeciego sezonu nie są na razie znane. Podano jedynie, że drugi sezon One Piece zadebiutuje w 2026 roku. W poniższym zwiastunie możemy również zobaczyć nowe postacie, w tym Nico Robin, Nefertari Vivi, Smokera oraz wielkiego Brogy’ego.
Produkcja trzeciego sezonu wystartuje jeszcze w tym roku w Kapsztadzie w RPA. Do Joe Tracza, który nadzoruje prace nad sezonem drugim po odejściu Matta Owensa w marcu, dołączy Ian Stokes, dotychczasowy współproducent wykonawczy, obejmując stanowisko współshowrunnera.
Za drugi sezon odpowiadają producenci wykonawczy: Joe Tracz, Matt Owens, Eiichiro Oda, Marty Adelstein, Becky Clements, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe i Steven Maeda. Serial powstaje we współpracy z Shueishą, a za produkcję odpowiada Tomorrow Studios (partner ITV Studios).
GramTV przedstawia:
Do serialu w 2. sezonie dołączyli: Charithra Chandran (Miss Wednesday), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Katey Sagal (Dr. Kureha), Mark Harelik (Dr. Hiriluk), Daniel Lasker (Mr. 9), Camrus Johnson (Mr. 5), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), David Dastmalchian (Mr. 3), Werner Coetser (Dorry), Brendan Murray (Brogy), Clive Russell (Crocus), Callum Kerr (Smoker), Julia Rehwald (Tashigi), Rob Colletti (Wapol), Ty Keogh (Dalton), Joe Manganiello (Mr. 0), Lera Abova (Miss All-Sunday) oraz Rigo Sanchez (Dragon), Yonda Thomas (Igaram), James Hiroyuki Liao (Ipponmatsu), Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek), Mark Penwill (Chess) i Anton David Jeftha (K.M.).
One Piece śledzi losy Monkey D. Luffy’ego, który marzy o odnalezieniu legendarnego skarbu i zdobyciu tytułu Króla Piratów. Po premierze w 2023 roku serial spędził osiem tygodni w globalnym TOP 10 Netfliksa, docierając na 1. miejsce w ponad 75 krajach i stając się pierwszym anglojęzycznym tytułem platformy, który zadebiutował na szczycie w Japonii. Produkcja ma już blisko 100 mln odsłon i należy do najczęściej oglądanych seriali w historii Netfliksa.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!