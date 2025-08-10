One Piece przedstawia nowych bohaterów w zwiastunie 2. sezonu. Netflix zadecydował o przyszłości serialu

W Tokio odbył się One Piece Day, czyli święto dla wszystkich fanów popularnej pirackiej serii. Na wydarzeniu nie zabrakło Netflixa, który miał aż dwie dobre wiadomości dal fanów. Pierwszą z nich jest pierwszy zwiastun, który prezentuje nowych bohaterów. Platforma nie pozostawiła również widzów w niepewności w związku z przyszłością serialu i już teraz zapowiedziała, że trzeci sezon One Piece powstanie.

One Piece – trzeci sezon już zamówiony. Drugi otrzymał pierwszy zwiastun

Szczegóły trzeciego sezonu nie są na razie znane. Podano jedynie, że drugi sezon One Piece zadebiutuje w 2026 roku. W poniższym zwiastunie możemy również zobaczyć nowe postacie, w tym Nico Robin, Nefertari Vivi, Smokera oraz wielkiego Brogy’ego.