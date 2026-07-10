Nadchodzący hit science fiction w nowym zwiastunie. Gigantyczne potwory, statki kosmiczne i dzikie bestie w szalonym koreańskim filmie

Film miał już swoją premierę na tegorocznym Cannes, a teraz powalczy o serca widzów na całym świecie.
Twórca cenionego horroru Lamant powraca z produkcją, która może okazać się jednym z najbardziej szalonych filmów science fiction tego roku. Do sieci trafił pełny zwiastun Witajcie w Hope, czyli koreańskiego thrillera o inwazji obcych, w którym Michael Fassbender i Alicia Vikander wcielają się w wyjątkowo nieprzyjaznych przybyszów.
Witajcie w Hope – nowy zwiastun koreańskiego filmu science ficiton
Akcja rozgrywa się w odizolowanej społeczności położonej w pobliżu koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Spokojna okolica szybko zamienia się w pole walki, gdy na Ziemi pojawiają się tajemnicze istoty, a z nieba zaczynają spadać ogromne statki kosmiczne.Głównym bohaterem historii jest Bum-seok, nieporadny komendant lokalnego posterunku policji, w którego wciela się Hwang Jung-min. Razem z funkcjonariuszką Sung-ae, graną przez znaną ze Squid Game Hoyeon, próbuje ustalić, czym jest stworzenie odpowiedzialne za zniszczenia w okolicy. W tym samym czasie grupa miejscowych myśliwych wyrusza do pobliskiego lasu, aby na własną rękę odnaleźć potwora. Wśród nich znajduje się Sung-ki, grany przez Zo In-sunga. Bohaterowie szybko odkrywają jednak, że nie mają do czynienia z pojedynczą bestią, lecz z całą grupą przerażających istot pozaziemskich.
Zwiastun zapowiada widowisko wypełnione pościgami, strzelaninami, katastrofami statków kosmicznych i walkami prowadzonymi pieszo, samochodami, a nawet konno. Tempo ma być wyjątkowo intensywne, a względny spokój niewielkiej osady ustępuje miejsca całkowitemu chaosowi. W obsadzie znaleźli się także: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell oraz Cameron Britton, którzy grają agresywnych obcych.
Reżyser Hong-jin Na przy tworzeniu Witajcie w Hope inspirował się klasycznymi hollywoodzkimi filmami akcji. Wśród wymienianych przez reżysera produkcji znalazły się Pojedynek na szosie i Szczęki Stevena Spielberga, a także Szklana pułapka oraz Zabójcza broń. Film ma łączyć kino o potworach z dynamiczną akcją i czarnym humorem.
GramTV przedstawia:
Witajcie w Hope zostało pokazane w konkursie głównym festiwalu w Cannes, gdzie wzbudziło duże zainteresowanie. Część krytyków już po premierowym pokazie określała film mianem przyszłego klasyka kina science fiction.
Koreańska premiera Hope została zaplanowana na 15 lipca. Film trafi do amerykańskich kin 9 września, zaś w Polsce dopiero w listopadzie. Hong-jin Na zdradził również, że napisał już scenariusz kontynuacji, co może oznaczać, że twórcy od początku planują rozwinięcie historii o kolejny film.