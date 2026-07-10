Nadchodzący hit science fiction w nowym zwiastunie. Gigantyczne potwory, statki kosmiczne i dzikie bestie w szalonym koreańskim filmie

Twórca cenionego horroru Lamant powraca z produkcją, która może okazać się jednym z najbardziej szalonych filmów science fiction tego roku. Do sieci trafił pełny zwiastun Witajcie w Hope, czyli koreańskiego thrillera o inwazji obcych, w którym Michael Fassbender i Alicia Vikander wcielają się w wyjątkowo nieprzyjaznych przybyszów.

Witajcie w Hope – nowy zwiastun koreańskiego filmu science ficiton

Akcja rozgrywa się w odizolowanej społeczności położonej w pobliżu koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Spokojna okolica szybko zamienia się w pole walki, gdy na Ziemi pojawiają się tajemnicze istoty, a z nieba zaczynają spadać ogromne statki kosmiczne. Głównym bohaterem historii jest Bum-seok, nieporadny komendant lokalnego posterunku policji, w którego wciela się Hwang Jung-min. Razem z funkcjonariuszką Sung-ae, graną przez znaną ze Squid Game Hoyeon, próbuje ustalić, czym jest stworzenie odpowiedzialne za zniszczenia w okolicy. W tym samym czasie grupa miejscowych myśliwych wyrusza do pobliskiego lasu, aby na własną rękę odnaleźć potwora. Wśród nich znajduje się Sung-ki, grany przez Zo In-sunga. Bohaterowie szybko odkrywają jednak, że nie mają do czynienia z pojedynczą bestią, lecz z całą grupą przerażających istot pozaziemskich.