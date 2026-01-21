Once Human rozwija skrzydła. Nowa aktualizacja wystawia graczy na ciężką próbę

Studio NetEase Games zapowiedziało dużą aktualizację do Once Human, która trafia do graczy już dziś, 21 stycznia 2026 roku. Sezon trzeci, Visional Wheel, przynosi ze sobą jedną z najbardziej przełomowych nowości od premiery gry – mechanikę fuzji z wrogimi Deviantami. Aktualizacja podnosi też poziom trudności, jednocześnie oferując nowe sposoby przetrwania w wyjątkowo niebezpiecznych obszarach pełnych rzadkich łupów.

Once Human staje się jeszcze groźniejsze. Nowe strefy i potężni Deviants

Najważniejszym elementem nowej zawartości jest system Fusion, który pozwala graczom łączyć się z ciałami specjalnych Deviantów po ich pokonaniu. Dzięki temu mogą przejmować część unikalnych zdolności i cech przeciwników, a także zmieniać swój wygląd. Proces fuzji opiera się m.in. na wyposażeniu głowy pokonanego wroga, co tworzy symbiotyczną relację zapewniającą dostęp do umiejętności przypisanych do danej frakcji. Mechanika ta ma znaczenie podczas eksploracji rozbudowanych Deviant Zones.