Once Human rozwija skrzydła. Nowa aktualizacja wystawia graczy na ciężką próbę

Patrycja Pietrowska
2026/01/21 14:30
Przetrwanie wymaga poświęceń.

Studio NetEase Games zapowiedziało dużą aktualizację do Once Human, która trafia do graczy już dziś, 21 stycznia 2026 roku. Sezon trzeci, Visional Wheel, przynosi ze sobą jedną z najbardziej przełomowych nowości od premiery gry – mechanikę fuzji z wrogimi Deviantami. Aktualizacja podnosi też poziom trudności, jednocześnie oferując nowe sposoby przetrwania w wyjątkowo niebezpiecznych obszarach pełnych rzadkich łupów.

Once Human
Once Human

Once Human staje się jeszcze groźniejsze. Nowe strefy i potężni Deviants

Najważniejszym elementem nowej zawartości jest system Fusion, który pozwala graczom łączyć się z ciałami specjalnych Deviantów po ich pokonaniu. Dzięki temu mogą przejmować część unikalnych zdolności i cech przeciwników, a także zmieniać swój wygląd. Proces fuzji opiera się m.in. na wyposażeniu głowy pokonanego wroga, co tworzy symbiotyczną relację zapewniającą dostęp do umiejętności przypisanych do danej frakcji. Mechanika ta ma znaczenie podczas eksploracji rozbudowanych Deviant Zones.

Aktualizacja Sezonu trzeciego wprowadza również rozwinięte wersje stref Deviant, które są jeszcze bardziej śmiercionośne niż dotychczas. Nowe rodzaje stref oferują cenny ekwipunek, jednak dotarcie do niego wymaga odpowiedniego przygotowania i taktyki.

Nalcott staje się również areną dla trzech nowych, wyjątkowo groźnych Deviantów. Devourer czai się w kopalniach i atakuje każdego, kto próbuje ograbić jego terytorium. Sonivore to niemal niezniszczalna istota polująca reagując na dźwięk, której nie da się pokonać konwencjonalną bronią, a zdobycie jej łupów wymaga sprytu i manipulowania hałasem. Hoarder Bug natomiast gromadzi porzucone przedmioty graczy, a kradzież z jego gniazda skutkuje nie tylko walką, lecz także długotrwałym ściganiem.

Na koniec przypomnijmy, że Once Human zadebiutowało 9 lipca 2024 roku na komputerach osobistych.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Once-Human-Major-Update-On-Jan-21-Introduces-Enemy-Fusion-Mechanics

Patrycja Pietrowska

