OlliOlli World: Finding the Flowzone – nadciąga kolejne rozszerzenie do docenionej gry

Stęskniliście się za OlliOlli World? Nic dziwnego, od premiery ostatniego dodatku minęło już trochę czasu. Na szczęście mamy dla Was wyśmienite informacje. Twórcy z Roll7 oraz wydawca - Private Division - zapowiedzieli kolejne, a zarazem ostatnie rozszerzenie do cenionego OlliOlli World. DLC zatytułowane zostało Finding the Flowzone i przeniesie nas do zaginionego skejtopolis. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Krótkie wideo w klimatach szant znajdziecie poniżej.

OlliOlli World: Finding the Flowzone znów przyciągnie przed ekran fanów deskorolkowych zmagań

Rozszerzenie Finding the Flowzone prezentuje się równie ciekawie, co poprzedni dodatek – VOID Riders. Wiem, że OlliOlli World ma wielu fanów, a ich serca podbił głównie za sprawą emocjonującego, wciągającego gameplayu oraz nietuzinkowej kreacji świata. Wykonywanie dynamicznych trików i szybkich zjazdów w niebezpiecznych lokacjach potrafi zaangażować na niejedno popołudnie.



„Udaj się na najbardziej odjechaną wyprawę w finałowej, podniebnej przygodzie OlliOlli World: Finding the Flowzone. Dołącz do tria nieustraszonych Radmosferycznych Odkrywców – Małży, Lichta i prof. Beli – zjednoczonych pragnieniem niedopuszczenia do tego, aby żabi biznesmen B.B. Hopson wykorzystał do swoich celów mityczne miasto ukryte w przestworzach. Sięgnij niebotycznych wysokości i zbieraj kawałki mapy, aby wytyczyć drogę do legendarnej zaginionej wyspy, stworzonej przez samych Bogów Skejtu” – czytamy w opisie rozszerzenia.



Chętnie dowiemy się, co Wy myślicie o OlliOlli World oraz najnowszym dodatku. Na koniec przypomnijmy, że produkcja autorstwa Roll7 zadebiutowała na rynku w lutym 2022 roku, a gra dostępna jest na PC oraz konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Warto zaznaczyć, że gra dostępna jest również w wydaniu OlliOlli World Rad Edition, na które składają się wszystkie wspominanie powyżej DLC oraz mniejsze elektroniczne bonusy.