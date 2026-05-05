Arcydzieło science fiction sprzed 12 lat naprawdę otrzyma kontynuację. Warner Bros. naciska na stworzenie filmu

Podano nawet termin rozpoczęcia prac na planie.

Wygląda na to, że długo wyczekiwana kontynuacja Na skraju jutra w końcu może powstać. Według najnowszych doniesień projekt z udziałem Toma Cruise’a zmierza w stronę etapu produkcji, a zdjęcia mogą rozpocząć się jeszcze tej jesieni. Oznaczałoby to powrót do świata science fiction ponad dekadę po premierze pierwszej części. Na skraju jutra 2 – prace na planie kontynuacji hitu science fiction mają ruszyć już tegoroczną jesienią Za kulisami mówi się, że film może być jednym z najbliższych przedsięwzięć Cruise’a, wyprzedzając nawet potencjalne prace nad Top Gun 3. Informacje te pokrywają się z wcześniejszymi raportami z października 2025 roku, które sugerowały, że projekt wreszcie ruszył do przodu po latach stagnacji.

Nowe wieści pojawiają się w kontekście problemów z innym filmem reżysera Douga Limana. Produkcja Deeper, w której Cruise miał wystąpić u boku Any de Armas, została opóźniona, a planowane na sierpień zdjęcia przełożono ze względu na kwestie finansowe. W efekcie twórcy mieli skierować swoją uwagę ponownie na rozwoju kontynuacji Na skraju jutra.

Reżyser już wcześniej wskazywał, że jednym z największych wyzwań w realizacji projektu pozostaje napięty harmonogram Cruise’a. Aktor był zaangażowany w duże produkcje, w tym kolejne części Mission: Impossible, co znacząco utrudniało zebranie całej ekipy w jednym czasie. Obecnie mówi się, że Na skraju jutra 2 może wejść na plan pod koniec 2026 roku. W swoich rolach mają powrócić zarówno Cruise, jak i Emily Blunt. Aktorka nie ukrywała wcześniej entuzjazmu wobec projektu i już w sierpniu 2023 roku potwierdziła, że scenariusz jest gotowy oraz że pozostaje zaangażowana w realizację filmu. Pierwsza część Na skraju jutra, która zadebiutowała w 2014 roku, zarobiła ponad 375 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 175 milionów. Choć wynik finansowy był umiarkowany, film zyskał z czasem status produkcji kultowej, głównie dzięki popularności w dystrybucji domowej oraz na platformach streamingowych.

