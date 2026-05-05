Zaloguj się lub Zarejestruj

Arcydzieło science fiction sprzed 12 lat naprawdę otrzyma kontynuację. Warner Bros. naciska na stworzenie filmu

Radosław Krajewski
2026/05/05 09:40
0
0

Podano nawet termin rozpoczęcia prac na planie.

Wygląda na to, że długo wyczekiwana kontynuacja Na skraju jutra w końcu może powstać. Według najnowszych doniesień projekt z udziałem Toma Cruise’a zmierza w stronę etapu produkcji, a zdjęcia mogą rozpocząć się jeszcze tej jesieni. Oznaczałoby to powrót do świata science fiction ponad dekadę po premierze pierwszej części.

Na skraju jutra

Na skraju jutra 2 – prace na planie kontynuacji hitu science fiction mają ruszyć już tegoroczną jesienią

Za kulisami mówi się, że film może być jednym z najbliższych przedsięwzięć Cruise’a, wyprzedzając nawet potencjalne prace nad Top Gun 3. Informacje te pokrywają się z wcześniejszymi raportami z października 2025 roku, które sugerowały, że projekt wreszcie ruszył do przodu po latach stagnacji.

Nowe wieści pojawiają się w kontekście problemów z innym filmem reżysera Douga Limana. Produkcja Deeper, w której Cruise miał wystąpić u boku Any de Armas, została opóźniona, a planowane na sierpień zdjęcia przełożono ze względu na kwestie finansowe. W efekcie twórcy mieli skierować swoją uwagę ponownie na rozwoju kontynuacji Na skraju jutra.

GramTV przedstawia:

Reżyser już wcześniej wskazywał, że jednym z największych wyzwań w realizacji projektu pozostaje napięty harmonogram Cruise’a. Aktor był zaangażowany w duże produkcje, w tym kolejne części Mission: Impossible, co znacząco utrudniało zebranie całej ekipy w jednym czasie.

Obecnie mówi się, że Na skraju jutra 2 może wejść na plan pod koniec 2026 roku. W swoich rolach mają powrócić zarówno Cruise, jak i Emily Blunt. Aktorka nie ukrywała wcześniej entuzjazmu wobec projektu i już w sierpniu 2023 roku potwierdziła, że scenariusz jest gotowy oraz że pozostaje zaangażowana w realizację filmu.

Pierwsza część Na skraju jutra, która zadebiutowała w 2014 roku, zarobiła ponad 375 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 175 milionów. Choć wynik finansowy był umiarkowany, film zyskał z czasem status produkcji kultowej, głównie dzięki popularności w dystrybucji domowej oraz na platformach streamingowych.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/4/report-tom-cruise-and-doug-liman-eyeing-edge-of-tomorrow-2-shoot-this-fall

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
Warner Bros.
Doug Liman
sci-fi
Na skraju jutra
Na skraju jutra 2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112