Arcydzieło science fiction sprzed 12 lat naprawdę otrzyma kontynuację. Warner Bros. naciska na stworzenie filmu

Wygląda na to, że długo wyczekiwana kontynuacja Na skraju jutra w końcu może powstać. Według najnowszych doniesień projekt z udziałem Toma Cruise’a zmierza w stronę etapu produkcji, a zdjęcia mogą rozpocząć się jeszcze tej jesieni. Oznaczałoby to powrót do świata science fiction ponad dekadę po premierze pierwszej części.
Na skraju jutra 2 – prace na planie kontynuacji hitu science fiction mają ruszyć już tegoroczną jesienią
Nowe wieści pojawiają się w kontekście problemów z innym filmem reżysera Douga Limana. Produkcja Deeper, w której Cruise miał wystąpić u boku Any de Armas, została opóźniona, a planowane na sierpień zdjęcia przełożono ze względu na kwestie finansowe. W efekcie twórcy mieli skierować swoją uwagę ponownie na rozwoju kontynuacji Na skraju jutra.
Reżyser już wcześniej wskazywał, że jednym z największych wyzwań w realizacji projektu pozostaje napięty harmonogram Cruise’a. Aktor był zaangażowany w duże produkcje, w tym kolejne części Mission: Impossible, co znacząco utrudniało zebranie całej ekipy w jednym czasie.
Obecnie mówi się, że Na skraju jutra 2 może wejść na plan pod koniec 2026 roku. W swoich rolach mają powrócić zarówno Cruise, jak i Emily Blunt. Aktorka nie ukrywała wcześniej entuzjazmu wobec projektu i już w sierpniu 2023 roku potwierdziła, że scenariusz jest gotowy oraz że pozostaje zaangażowana w realizację filmu.
Pierwsza część Na skraju jutra, która zadebiutowała w 2014 roku, zarobiła ponad 375 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 175 milionów. Choć wynik finansowy był umiarkowany, film zyskał z czasem status produkcji kultowej, głównie dzięki popularności w dystrybucji domowej oraz na platformach streamingowych.
