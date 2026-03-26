Zaloguj się lub Zarejestruj

Ogromna aktualizacja do Gear.Club Unlimited 3. Ponad 50 poprawek i ulepszeń

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/26 16:50
0
0

Gear.Club Unlimited 3 doczekało się sporego patcha, który poprawia największe bolączki gry.

Ponad miesiąc po premierze, Gear.Club Unlimited 3 doczekało się obszernej aktualizacji. Nowy patch wprowadza ponad 50 zmian, koncentrując się przede wszystkim na poprawie grafiki oraz usprawnieniu trybu fabularnego. Zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji tej gry, która z tym patchem może nieco zyskać.

Gear.Club Unlimited 3 ze sporą aktualizacją

Jednym z największych problemów gry na premierę była rozmyta jakość obrazu, szczególnie w trybie przenośnym. Najnowsza aktualizacja ma to naprawić dzięki ulepszonym efektom wizualnym w trybie wydajnościowym, poprawionej płynności w trybie jakości oraz ograniczeniu tak zwanego pop-inu. Dodano również nowe profile graficzne dla gry mobilnej:

  • tryb “balanced” – celujący w 40 klatek na sekundę i rekomendowany do grania w handheldzie
  • tryb “battery life” – obniża płynność do 30 FPS, aby wydłużyć czas działania na baterii

Gracze mogą teraz wybierać ustawienia graficzne niezależnie dla trybu zadokowanego i przenośnego, a także zmieniać je bezpośrednio w trakcie wyścigu. Twórcy wprowadzili również poprawki w trybie kariery. Zmieniono kolejność odblokowywania samochodów oraz zbalansowano poziom trudności, aby zapewnić płynniejszy i bardziej spójny postęp. Nie jest jednak jasne, czy aktualizacja rozwiązuje problem zbyt wolnej sztucznej inteligencji przeciwników, który był jednym z najczęściej krytykowanych elementów gry.

GramTV przedstawia:

Patch przynosi także szereg dodatkowych poprawek, w tym lepszą responsywność sterowania, poprawione oświetlenie i refleksy na torach, ulepszone światła samochodów oraz poprawki kolizji na wybranych trasach. Stworzono także nowy miks dźwięku podczas wyścigów oraz dodano ulepszoną kamerę kokpitu i animacje kierowcy.

Gear.Club Unlimited 3 oferuje około 50 licencjonowanych samochodów i obecnie pozostaje czasowym tytułem ekskluzywnym dla Nintendo Switch 2. Wersje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S mają pojawić się w późniejszym terminie.

Źródło:https://traxion.gg/gear-club-unlimited-3-update-brings-over-50-improvements/

Tagi:

News
wyścigi
samochody
Wyścigowe
Gear.Club Unlimited
samochodówki
patch do gry
aktualizacja gry
wyścigi samochodowe
Gear.Club Unlimited 3
wyścigi arcade
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112