Ogromna aktualizacja do Gear.Club Unlimited 3. Ponad 50 poprawek i ulepszeń

Jednym z największych problemów gry na premierę była rozmyta jakość obrazu, szczególnie w trybie przenośnym. Najnowsza aktualizacja ma to naprawić dzięki ulepszonym efektom wizualnym w trybie wydajnościowym, poprawionej płynności w trybie jakości oraz ograniczeniu tak zwanego pop-inu. Dodano również nowe profile graficzne dla gry mobilnej:
tryb “balanced” – celujący w 40 klatek na sekundę i rekomendowany do grania w handheldzie
tryb “battery life” – obniża płynność do 30 FPS, aby wydłużyć czas działania na baterii
Gracze mogą teraz wybierać ustawienia graficzne niezależnie dla trybu zadokowanego i przenośnego, a także zmieniać je bezpośrednio w trakcie wyścigu. Twórcy wprowadzili również poprawki w trybie kariery. Zmieniono kolejność odblokowywania samochodów oraz zbalansowano poziom trudności, aby zapewnić płynniejszy i bardziej spójny postęp. Nie jest jednak jasne, czy aktualizacja rozwiązuje problem zbyt wolnej sztucznej inteligencji przeciwników, który był jednym z najczęściej krytykowanych elementów gry.
Patch przynosi także szereg dodatkowych poprawek, w tym lepszą responsywność sterowania, poprawione oświetlenie i refleksy na torach, ulepszone światła samochodów oraz poprawki kolizji na wybranych trasach. Stworzono także nowy miks dźwięku podczas wyścigów oraz dodano ulepszoną kamerę kokpitu i animacje kierowcy.
Gear.Club Unlimited 3 oferuje około 50 licencjonowanych samochodów i obecnie pozostaje czasowym tytułem ekskluzywnym dla Nintendo Switch 2. Wersje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S mają pojawić się w późniejszym terminie.
