Ogromna aktualizacja do Gear.Club Unlimited 3. Ponad 50 poprawek i ulepszeń

Ponad miesiąc po premierze, Gear.Club Unlimited 3 doczekało się obszernej aktualizacji. Nowy patch wprowadza ponad 50 zmian, koncentrując się przede wszystkim na poprawie grafiki oraz usprawnieniu trybu fabularnego. Zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji tej gry, która z tym patchem może nieco zyskać.

Gear.Club Unlimited 3 ze sporą aktualizacją

Jednym z największych problemów gry na premierę była rozmyta jakość obrazu, szczególnie w trybie przenośnym. Najnowsza aktualizacja ma to naprawić dzięki ulepszonym efektom wizualnym w trybie wydajnościowym, poprawionej płynności w trybie jakości oraz ograniczeniu tak zwanego pop-inu. Dodano również nowe profile graficzne dla gry mobilnej: