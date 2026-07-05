Czy Gillian Anderson wróci do Z Archiwum X?

Reboot Z Archiwum X ma już gotowy odcinek pilotażowy. Nowa produkcja nie uwzględnia jednak obecności gwiazd oryginalnej serii.

Przypomnijmy, że według najnowszych informacji zakończyły się zdjęcia do pilota nowego Z Archiwum X, za który odpowiada Ryan Coogler. Nie oznacza to jednak, że serial na pewno powstanie – wszystko zależy od tego, czy Hulu zamówi pełny sezon. Tymczasem wśród fanów ponownie rozgorzała dyskusja o ewentualnym powrocie Gillian Anderson, czyli niezapomnianej agentki Dany Scully. Anderson nie zamknęła drzwi, ale stawia jeden warunek Aktorka po zakończeniu ostatniego sezonu reaktywowanego Z Archiwum X otwarcie przyznała, że nie była zadowolona z kierunku, w jakim poprowadzono jej bohaterkę. W rozmowie z Variety powiedziała:

To wydaje się już bardzo starym pomysłem. Grałam tę postać przez wiele lat, a wszystko zakończyło się w wyjątkowo niefortunny sposób. Słowa aktorki odnoszą się przede wszystkim do sposobu, w jaki poprowadzono Danę Scully w finałowych odcinkach reaktywowanego serialu. Wielu fanów miało wrażenie, że scenariusz odsunął na bok cechy, które przez lata definiowały tę bohaterkę – jej niezależność, racjonalność i sprawczość. Zamiast aktywnie napędzać wydarzenia, Scully coraz częściej stawała się postacią reagującą na kolejne dramatyczne zwroty akcji, co spotkało się z wyraźnym rozczarowaniem części widzów. To jednak nie oznacza definitywnego pożegnania z kultową rolą. Anderson przyznała, że mogłaby rozważyć powrót, ale tylko pod jednym warunkiem.

GramTV przedstawia:

Musiałby pojawić się zupełnie nowy zespół scenarzystów. Pałeczka musiałaby zostać przekazana dalej, żeby całość była czymś nowym i progresywnym. Co ciekawe, właśnie taki kierunek wydaje się obierać Ryan Coogler. Nowe Z Archiwum X ma opowiadać zupełnie inną historię z nowymi agentami FBI, a za projekt odpowiada całkowicie nowy zespół twórców. To sprawia, że ewentualny gościnny występ Gillian Anderson przestaje wydawać się nierealny, choć na razie pozostaje wyłącznie w sferze spekulacji. Na odpowiedź przyjdzie jednak jeszcze poczekać. Najpierw Hulu musi zdecydować, czy po obejrzeniu pilota zamówi pełny sezon. Dopiero wtedy przekonamy się, czy nowa odsłona Z Archiwum X rzeczywiście stanie się kontynuacją jednej z najważniejszych marek science fiction w historii telewizji.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









