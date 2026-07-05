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Czy Gillian Anderson wróci do Z Archiwum X?

Jakub Piwoński
2026/07/05 09:00
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Reboot Z Archiwum X ma już gotowy odcinek pilotażowy. Nowa produkcja nie uwzględnia jednak obecności gwiazd oryginalnej serii.

Przypomnijmy, że według najnowszych informacji zakończyły się zdjęcia do pilota nowego Z Archiwum X, za który odpowiada Ryan Coogler. Nie oznacza to jednak, że serial na pewno powstanie – wszystko zależy od tego, czy Hulu zamówi pełny sezon. Tymczasem wśród fanów ponownie rozgorzała dyskusja o ewentualnym powrocie Gillian Anderson, czyli niezapomnianej agentki Dany Scully.

Gillian Anderson
Gillian Anderson

Anderson nie zamknęła drzwi, ale stawia jeden warunek

Aktorka po zakończeniu ostatniego sezonu reaktywowanego Z Archiwum X otwarcie przyznała, że nie była zadowolona z kierunku, w jakim poprowadzono jej bohaterkę. W rozmowie z Variety powiedziała:

To wydaje się już bardzo starym pomysłem. Grałam tę postać przez wiele lat, a wszystko zakończyło się w wyjątkowo niefortunny sposób.

Słowa aktorki odnoszą się przede wszystkim do sposobu, w jaki poprowadzono Danę Scully w finałowych odcinkach reaktywowanego serialu. Wielu fanów miało wrażenie, że scenariusz odsunął na bok cechy, które przez lata definiowały tę bohaterkę – jej niezależność, racjonalność i sprawczość. Zamiast aktywnie napędzać wydarzenia, Scully coraz częściej stawała się postacią reagującą na kolejne dramatyczne zwroty akcji, co spotkało się z wyraźnym rozczarowaniem części widzów.

To jednak nie oznacza definitywnego pożegnania z kultową rolą. Anderson przyznała, że mogłaby rozważyć powrót, ale tylko pod jednym warunkiem.

GramTV przedstawia:

Musiałby pojawić się zupełnie nowy zespół scenarzystów. Pałeczka musiałaby zostać przekazana dalej, żeby całość była czymś nowym i progresywnym.

Co ciekawe, właśnie taki kierunek wydaje się obierać Ryan Coogler. Nowe Z Archiwum X ma opowiadać zupełnie inną historię z nowymi agentami FBI, a za projekt odpowiada całkowicie nowy zespół twórców. To sprawia, że ewentualny gościnny występ Gillian Anderson przestaje wydawać się nierealny, choć na razie pozostaje wyłącznie w sferze spekulacji.

Na odpowiedź przyjdzie jednak jeszcze poczekać. Najpierw Hulu musi zdecydować, czy po obejrzeniu pilota zamówi pełny sezon. Dopiero wtedy przekonamy się, czy nowa odsłona Z Archiwum X rzeczywiście stanie się kontynuacją jednej z najważniejszych marek science fiction w historii telewizji.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/why-gillian-anderson-left-the-x-files-will-she-come-back/

Tagi:

Popkultura
serial
Ryan Coogler
Hulu
Gillian Anderson
Disney+
FBI
aktorka
serial science-fiction
powrót po latach
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
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