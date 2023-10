Sony stworzyło PlayStation BrandSpace. Nowe miejsce dla polskich fanów

Polski oddział PlayStation poinformował na swoim oficjalnym koncie na Twitterze/X o otwarciu tak zwanego PlayStation BrandSpace w warszawskiej siedzibie firmy . Jest to specjalna przestrzeń skierowana przede wszystkim do miłośników japońskiej marki, gdzie będzie można między innymi wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach.

W PlayStation BrandSpace znajdziemy cztery stanowiska do gier, dedykowaną strefę VR oraz miejsce do grania na komputerach osobistych. Zainteresowani mogą rejestrować się do wzięcia udziału w specjalnych aktywnościach na konkretne dni począwszy od 21 października.