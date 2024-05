Street Fighter 6 o krok od nowego rekordu na Steam. Akuma zrobił swoje

Wczoraj do grona grywalnych postaci w Street Fighter 6 dołączył Akuma , a sama gra doczekała się także nowej aktualizacji. Zarówno pojawienie się nowego wojownika, jak i udostępnienie wspomnianego patcha przyniosło efekty. Najnowsza odsłona popularnej serii bijatyk od Capcomu była bowiem o krok od pobicia rekordu aktywności na Steam.

Do wyrównania rekordu zabrakło więc tylko 371 graczy. Niewykluczone jednak, że w najbliższych dniach uda się pobić wspomniany wynik. Street Fighter 6 nawet teraz cieszy się dużym zainteresowaniem na Steam. W chwili pisania tej wiadomości w najnowszą odsłonę popularnej serii bijatyk od Capcomu gra grubo ponad 40 tysięcy użytkowników platformy Valve.

Warto dodać, że wspomniany na początku wiadomości Akuma dostępny jest dla graczy, którzy zdecydowali się na zakup gry Street Fighter 6 w wersji Deluxe i Ultimate. Nowym wojownikiem mogą cieszyć się również posiadacze przepustek Year 1 Character Pass i Ultimate Pass.

Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki.