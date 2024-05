Steam nie chce być gorszy. Wczoraj w promocji, a już dzisiaj gra za darmo

W miniony czwartek Epic Games Store nie udostępnił tylko jednej darmowej gry. Oprócz tradycyjnego cotygodniowego rozdawnictwa, z okazji Warhammer Skulls 2024 sklep udostępnił także darmową grę z uniwersum Warhammer 40,000. Gracze przez najbliższy tydzień mogą odebrać za darmo strategię Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War. Produkcja nie została udostępniona bez żadnych opłat w innych cyfrowych sklepach, aż do teraz. Wcześniej na Steam ruszyły promocje związane z marką i produkcję przeceniono na 18,49 zł z 184,99 zł. Najwyraźniej platforma Valve pozazdrościła konkurencji i też udostępniła za darmo Warhammera 40,000: Gladius — Relics of War.

Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War zabiera Cię do świata terroru i przemocy w pierwszej turowej grze strategicznej 4X osadzonej w uniwersum Warhammer. Zmierz się z wymagającą SI lub współpracuj albo rywalizuj z przyjaciółmi i nieznajomymi z całego świata. Wznoś miasta, budynki i fortyfikacje, aby rozbudować swoje imperium i stworzyć armię do walki z wrogami. Zbieraj zasoby i badaj nowe technologie, aby zasilać i unowocześniać swoje maszyny wojenne. Dowódź szeroką gamą niszczycielskiego uzbrojenia, wydawaj edykty miejskie i przeprowadzaj operacje taktyczne. Rekrutuj jednostki bohaterów, które posiadają wyjątkowe umiejętności i mogą być wyposażone w przedmioty — od zaawansowanych technologiczne granatów po potężne relikty przeszłości. Z każdym kolejnym poziomem bohaterowie będą stawać się coraz potężniejsi, ostatecznie zostając prawdziwymi czempionami Twojej kampanii.

Gra z serii Warhammer 40,000 za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War, to udajcie się na tę stronę. Oferta ważna jest do następnego czwartku, czyli 30 maja do godziny 19:00 czasu polskiego. Czasu na przypisanie gry do swojego konta w sklepie Valve macie więc sporo. Przypomnijmy, że ten tytuł był już wcześniej do zdobycia w jednej z promocji na Steam.