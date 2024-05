Nightingale z długo wyczekiwanym trybem. Inflexion Games dotrzymało obietnicy

Pod koniec lutego ogłoszono, że Nightingale doczeka się trybu offline. Deweloperzy ze studia Inflexion Games dotrzymali słowa, a długo oczekiwana funkcja jest już dostępna. Wraz z najnowsza aktualizacja ta wysoce pożądana przez użytjowników opcja trafiła do gry.

Nightingale wreszcie z trybem offline: Nowa aktualizacja już dostępna

Aktualizacja 0.3 wprowadza do Nightingale przede wszystkim tryb offline, ale to nie jedyna nowość. Najnowsza „łatka” dodaje także możliwość budowania z wykorzystaniem magazynu, co znacząco usprawnia tę mechanikę. Inflexion Games wprowadziło również zmiany w wariantach wrogów i dodało nowych przeciwników typu Bound. Więcej informacji znajdziecie tutaj.