No Rest for the Wicked z dużą aktualizacją. Wyczekiwane poprawki i kilka nowości

Wraz z najnowszą aktualizacją twórcy No Rest for the Wicked poprawili optymalizację gry, a także wprowadzili tryb wydajności, który powinien zainteresować graczy ze słabszym sprzętem . To jednak nie koniec przygotowanych przez deweloperów poprawek i nowości. Dzięki wspomnianej „łatce” użytkownicy otrzymali bowiem również możliwość zresetowania rozwoju swojej postaci, dzięki czemu będą mogli na nowo rozdać wszystkie zdobyte wcześniej punkty doświadczenia.

Jakiś czas temu twórcy No Rest for the Wicked chwalili się pozytywnym odbiorem gry we wczesnym dostępie . Moon Studios nie zamierza jednak spoczywać na laurach i nieustannie rozwijają swoją produkcję. Wspomniana produkcja otrzymała dzisiaj drugą dużą aktualizację, która wprowadza kilka wyczekiwanych przez graczy poprawek.

Twórcy No Rest for the Wicked zaktualizowali także technologię Nvidia DLSS do wersji 3.7, a AMD FSR doczekało się aktualizacji do wersji 2.2. Wraz z najnowszym patchem wprowadzono również zmiany w balansie rozgrywki. Stosownych poprawek – związanych m.in. z wykrywaniem kolizji – doczekały się również poszczególne lokacje. Szczegółową listę zmian i nowości znajdziecie w opisie „łatki” na platformie Steam.

Na koniec przypomnijmy, że No Rest for the Wicked dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na PC. Pełna wersja będzie dostępna również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Moon Studios, to zapraszamy Was do lektury: No Rest for the Wicked – pierwsze wrażenia. Na szczęście to dopiero wczesny dostęp.