Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 95%

W sklepie internetowym Steam pojawiły się nowe promocje. W niższych cenach kupicie Ready or Not, Total War: Warhammer III, czy Skyrima.

Jeżeli szukacie tanich gier na PC, to powinniście zerknąć na nowe weekendowe wyprzedaże w sklepie Steam. Od dzisiaj przez kilka najbliższych dni na platformie Valve znajdziecie mnóstwo gier w ramach najnowszych promocji. W atrakcyjnych cenach znajdziecie takie tytuły, jak Spirit Island, Ready or Not, Bugsnax, Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Origins, Total War: WARHAMMER III, Planet Coaster, Batman: Arkham Collection, The Elder Scrolls Online, Miasma Chronicles, Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, Warhammer 40,000: Darktide, Stray oraz The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: